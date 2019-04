Audi introduceert S6 en S7 TDI

11 april 2019 | Audi introduceert de Audi S6 sedan en Avant en de S7 Sportback, voorzien van een V6 dieselmotor met een elektrische compressor én een 48V elektrisch systeem. De sportiviteit wordt benadrukt door het S-onderstel met damping control, dynamische vierwielbesturing en een remsysteem met keramische remschijven. Dankzij tal van S-accenten is ook het uiterlijk sportief.

Een primeur in de nieuwe Audi S6 en S7 Sportback is de toepassing van een elektrische compressor in combinatie met een 48V elektrisch systeem. Daarmee komt de 3.0 V6 TDI, die 190 kg weegt, tot een maximaal vermogen van 257 kW / 350 pk (117,9 pk/liter) en een koppel van 700 Nm (tussen 2.500-3.100 tpm). Een 8-traps tiptronic automaat en Quattro vierwielaandrijving vertalen die prestaties door naar het asfalt.

De elektrische compressor van de V6 TDI ondersteunt de traditionele turbo op het moment dat de uitlaatgasstroom nog niet krachtig genoeg is. Hij reageert snel (minder dan 250 milliseconden) en is actief tot een toerental van 1.650 tpm. Zo voorkomt hij het 'turbogat'. Door de samenwerking met de turbo met variabele turbinegeometrie is het maximale koppel van 700 Nm beschikbaar tussen 2.500-3.100 tpm. In de praktijk betekent dit een zeer snelle respons en volop kracht voor onder meer snelle inhaalacties. Ook hoeft er minder vaak teruggeschakeld worden. De S6 sedan sprint in 5,0 seconden van 0-100 km/u (S7 Sportback 5,1 sec.). De topsnelheid is begrensd tot 250 km/u.

Mild-hybrid-technologie (MHEV) draagt bij aan een zo gunstig mogelijk verbruik. Het 48V MHEV-systeem bestaat uit een BAS (belt alternator starter) en een 10 Ah lithium-ion batterij. Het BAS kan bij afremmen tot 8 kW aan vermogen terugwinnen. Deze energie wordt opgeslagen in de lithium-ion batterij. Dit systeem maakt het mogelijk om maximaal 40 seconden uit te rollen met uitgeschakelde TDI-motor. Onder dagelijkse omstandigheden is zo een brandstofbesparing van 0,4 l/100 km te realiseren.

Quattro permanente vierwielaandrijving met variabele aandrijfkrachtverdeling is standaard. Wielselectieve torque control draagt evenals progressive steering bij aan een dynamische handling. Ook dynamische vierwielbesturing is beschikbaar. Bij lage snelheid zorgen tegensturende achterwielen dan voor extra wendbaarheid, dit systeem verkleint de draaicirkel met 1,1 m. Bij snelheden boven 60 km/u draaien de achterwielen mee (2 graden) met de voorwielen, met extra stabiliteit als resultaat. Het 20 mm (10 mm voor de S7 Sportback) verlaagde S onderstel met damping control is standaard. Adaptieve luchtvering met keuze uit drie settings, waaronder 'comfort', is optioneel en dat geldt ook voor een sportdifferentieel. Het electronic chassis platform (ECP) stuurt het onderstel aan op basis van de via Audi drive select gekozen setting. Optioneel is een remsysteem met keramische remschijven leverbaar. Het complete systeem is 9 kg lichter dan de uitvoering met stalen remschijven. De nieuwe S6 en S7 Sportback worden geleverd met 20 inch lichtmetalen velgen met 255/40-banden (21 inch optioneel). Een in de banden geïntegreerde schuimlaag voorkomt excessief bandengeruis.

De nieuwe Audi S6 en S7 Sportback vallen op met hun uiterlijk. Ze combineren het nieuwe Audi-design met sportieve S-elementen als het front met grote luchtinlaten, een geïntegreerde splitter, brede dorpels, een diffuser en vier uitlaatpijpen. De S6 heeft een geïntegreerde spoiler achter. Specifieke designelementen voor de S7 Sportback zijn de luchtinlaten in honingraatstructuur en scherp gesneden afwerkingsstrips op de dorpels.

In het interieur van de nieuwe sportieve modellen speelt de kleur zwart een hoofdrol. Sportstoelen zijn standaard, maar ook S sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen of uitgebreid verstelbare contour-stoelen, (eventueel met ventilatie- en massagefunctie) zijn leverbaar. De stoelen zijn bekleed met een combinatie van leder en alcantara met contrasterende stiksels. Er zijn volop mogelijkheden om het interieur verder te personaliseren, onder meer met leerpakketten.

De nieuwe S-modellen hebben een zeer complete standaarduitrusting met onder meer de Audi virtual cockpit (12,3 inch) met centrale toerenteller, 20 inch lichtmetalen velgen, MMI navigatie plus, sportstoelen in de S6 (super sport stoelen in de S7 Sportback), airconditioning met vier klimaatzones, aluminium pedalen en verlichte dorpels met S-logo.

De nieuwe Audi S6- en S7 Sportback-modellen worden binnenkort bestelbaar. Prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.