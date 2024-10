Audi introduceert Q6 Sportback e-tron

In de Audi Q6 Sportback e-tron smelt de veelzijdigheid van een SUV samen met de sportiviteit van een coupé. Naast een bagageruimte met een inhoud van 511 liter (1.373 liter met neergeklapte achterbank) heeft hij een 64 liter grote bergruimte onder de motorkap. Mede dankzij de wielbasis van 2,90 meter belooft het interieur ruimte en comfort voor vijf inzittenden. De Audi Q6 Sportback e-tron quattro mag aanhangers met een gewicht tot 2.400 kg trekken (2.000 kg voor de andere versies).

Vergeleken met de Q6 e-tron SUV is de Sportback 3,7 cm lager. De achterruit ligt vlak en mondt uit in een spoilerrand waarin het derde remlicht is geïntegreerd. Andere blikvangers zijn de kenmerkende, brede 'quattro' wielkasten, de gesloten grille met een 'masker' in Selenite Silver of hoogglans zwart, de doorlopende achterlichtunits en digitale dagrijverlichting.

Interieur

De Audi Q6 Sportback e-tron heeft hetzelfde interieur als de Q6 e-tron SUV. Het 'digital stage' schermconcept met het panoramische MMI-display en het MMI-passagiersdisplay is inclusief stembediening en integratie van de AI-assistent en ChatGPT. Het systeem biedt toegang tot een scala aan online diensten en (communicatie)mogelijkheden. Een augmented reality head-up display is optioneel beschikbaar. De ambienteverlichting die de inzittenden als het ware omarmt, draagt bij aan de communicatie met de inzittenden. Voor een uniek 3D geluid is er het Bang & Olufsen Premium Sound System met twintig speakers en een vermogen van 830 Watt.

Nieuwe batterij

In de Audi Q6 Sportback e-tron debuteert een accupakket met een capaciteit van 83 kWh. Dit komt ook beschikbaar voor de Q6 e-tron SUV. De achterwielaangedreven Q6 Sportback e-tron heeft een systeemvermogen van 185 kW / 252 pk. Met launch control accelereert hij in 7,0 seconden van 0-100 km/u. De actieradius bedraagt maximaal 545 kilometer (theoretisch volgens WLTP). De Audi Q6 Sportback e-tron performance heeft een 100 kWh accupakket en een vermogen van 225 kW / 306 pk (0-100: 6,6 seconden met launch control). Dit model heeft een theoretische actieradius van maximaal 656 kilometer (WLTP). Vervolgens is er de vierwielaangedreven Q6 Sportback e-tron quattro (systeemvermogen 285 kW / 387 pk), die in 5,9 seconden van 0-100 km/u spurt en een actieradius van maximaal 636 kilometer (WLTP) laat noteren. Het topmodel, de SQ6 Sportback e-tron, heeft een theoretisch rijbereik van 607 kilometer (WLTP). Als enige in de nieuwe reeks heeft hij een topsnelheid van 230 km/u (overige uitvoeringen: 210 km/u).

Het 800-voltsysteem maakt zeer laden mogelijk. De versies met het nieuwe 83 kWh accupakket zijn met 225 kW te laden. De andere uitvoeringen kunnen laden met vermogens van 260 of zelfs 270 kW. Voor de Audi Q6 Sportback e-tron performance volstaat onder ideale omstandigheden een laadtijd van tien minuten om de actieradius met 265 kilometer te verlengen (10 tot 80% laden in 22 minuten).

Rijeigenschappen

Vergeleken met de SUV-versie heeft de Audi Q6 Sportback e-tron een gewijzigde onderstelafstemming. De focus ligt daarbij op dynamiek. Bij de quattro-uitvoeringen is de aandrijfkrachtverdeling volledig variabel. Dat neemt niet weg dat de nadruk op een dynamisch achterwielaangedreven karakter ligt. Het quattro-systeem herkent de rij- en wegomstandigheden en kan op basis daarvan de verdeling van de aandrijfkracht reguleren.

Dankzij nieuwe Frequency Selective Damping passen de schokdempers hun werking aan op basis van de omstandigheden. De Audi Q6 Sportback e-tron is er ook met adaptieve luchtvering, die een bredere spreiding tussen dynamiek en comfort mogelijk maakt. Dit systeem houdt rekening met de belading.

De Audi Q6 Sportback e-tron beleeft zijn wereldpremière op de Autosalon van Parijs, die van 15 tot en met 20 oktober 2024 plaatsvindt. De Nederlandse marktintroductie staat gepland voor maart 2025.