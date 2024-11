Audi introduceert nieuwe Q5 Sportback

De elegante, aflopende daklijn is hét designkenmerk van de nieuwe Audi Q5 Sportback. Hierdoor, en door de horizontale flanklijn die de koplampen en achterlichten optisch met elkaar verbindt, oogt de auto gestrekt en dynamisch. Ook de opvallende spoilerrand en de grote diffuser springen in het oog. De nieuwe Audi Q5 Sportback wordt leverbaar met een keuze uit drie uitvoeringen: Pro Line, Advanced edition en S edition.

De nieuwe Audi Q5 Sportback deelt zijn interieur met de gewone Q5 SUV. Dat betekent onder meer dat het panoramische Audi MMI display en het MMI passagiersdisplay samen een zogenaamde e digital stage vormen. De 'softwrap' die de inzittenden als het ware omarmt bij aan het gevoel van luxe.

Vanaf medio 2025

De nieuwe Audi Q5 Sportback is vanaf het voorjaar van 2025 te bestellen en wordt in het derde kwartaal in Nederland verwacht, voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. In aanloop naar de Nederlandse marktintroductie maakt Audi de exacte specificaties en prijzen bekend.