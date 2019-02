Audi introduceert Q5, A6, A7 en A8 PHEV

25 februari 2019 | Audi geeft zijn elektrificatiestrategie een vervolg met een omvangrijk plug-in hybrideoffensief. Het merk toont op de internationale autoshow van Genève 2019 hybridevarianten van de Audi A8, A7 Sportback, A6 en Q5. De nieuwe techniek zorgt voor een puur elektrisch bereik van meer dan veertig kilometer (WLTP). Nog dit jaar zijn de plug-in hybridemodellen te bestellen.

Afhankelijk van het model komen er twee varianten met verschillende prestatieniveaus beschikbaar: een comfortversie (50 TFSI e) en een sportieve variant (55 TFSI e en 60 TFSI e in de A8) met S-line uitrusting (met uitzondering van A8). Die laatste hebben een steviger afgestemd onderstel met een hoger boostvermogen van de elektromotor voor nog meer rijdynamiek. Nieuw en exclusief voor de plug-in hybridemodellen is het 'TFSI e'-logo. De term 'e-tron' reserveert Audi voortaan exclusief voor zijn elektrisch aangedreven auto's.

Volledig elektrisch hebben alle PHEV-modellen van Audi meer dan veertig kilometer bereik volgens de WLTP-cyclus. Alle plug-in hybride modellen maken gebruik van een TFSI benzinemotor met turbocompressor en directe inspuiting. Deze motor werkt samen met een elektromotor die in de transmissie is geïntegreerd. Een lithium-ion batterij onder de vloer van de bagageruimte levert de elektrische energie. De elektromotor ondersteunt de verbrandingsmotor tijdens het accelereren. Het resultaat: hogere prestaties en meer trekkracht.

Tegelijkertijd is het aandrijfsysteem wat recuperatie betreft vergelijkbaar met dat van de nieuwe, volledig elektrische Audi e-tron. Tijdens het remmen winnen de nieuwe PHEV-modellen tot 80 kW aan vermogen terug. De elektromotor zorgt doorgaans hoofdzakelijk alleen voor het vertragen van de auto. Bij gemiddelde remacties springen de hydraulische remmen voorzichtig bij. In remsituaties waarbij de vertragingskracht groter is dan 0,4 g, nemen de hydraulische remmen deze taak volledig over.

De Audi A8 L 60 TFSI e quattro heeft een 3.0 V6 TFSI-benzinemotor naast een synchrone elektromotor. Deze laatste is geïntegreerd in de achttraps tiptronic-transmissie, die het vermogen via Quattro permanente vierwielaandrijving doorgeeft aan de wielen. De benzine- en elektromotor van de Audi A8 L 60 TFSI e Quattro leveren samen 330 kW / 449 pk aan systeemvermogen en een gecombineerd koppel van 700 Nm. Audi gebruikt deze techniek in de 5,30 meter lange A8 L-variant met verlengde wielbasis.

De batterij in de Audi A7 Sportback- en A6-modellen met plug-in hybrideaandrijving is identiek aan die van de Audi A8 PHEV; de gebruikte verbrandingsmotor is de 2.0 viercilinder TFSI-benzinekrachtbron. Een zeventraps S-Tronic automaat met dubbele koppeling is gekoppeld aan Quattro-aandrijving met ultra-technologie. Klanten kunnen bij beide modellen kiezen uit een comfortversie en een sportieve variant met verschillende vermogens. De systeemprestaties zijn 220 kW / 299 pk voor de 50 TFSI e en 270 kW / 367 pk voor de 55 TFSI e. Het systeemkoppel bereikt 450 of 500 Nm. De aandrijflijn in de Audi Q5 PHEV is vergelijkbaar met die van de Audi A6 en A7 Sportback. De SUV komt op de Europese markten uit als 50 TFSI e quattro waarbij de benzinemotor en de elektromotor samen een vermogen van 220 kW / 299 pk en als 55 TFSI e Quattro met 270 kW / 367 pk leveren.

De auto start standaard in de volledig elektrische 'EV'-modus, waarbij de verbrandingsmotor kan bijspringen. De plug-in hybridemodellen hebben de rijstanden 'EV', 'Auto' en 'Hold': respectievelijk volledig elektrisch, automatische hybride of een stand waarbij de energie in de batterij voor later wordt bewaard (bijvoorbeeld voor het rijden in milieuzones).

De 'voorspellende bedieningsstrategie' van het hybridesysteem evalueert zowel de navigatiegegevens met actieve routebegeleiding als de data van de efficiëntie-assistent en voertuigsensoren. Hieruit destilleert het systeem een ideale route, voor het vergroten van het bereik en comfort. Ook herkent het systeem situaties waarin de bestuurder zijn voet van het gaspedaal moet nemen. De bestuurder ontvangt een visuele indicatie in het display en krijgt feedback via het actieve gaspedaal. Tegelijkertijd kijkt het systeem vooruit en wordt een recuperatie geïnitieerd.

Via Audi drive select kan de bestuurder de rijstanden 'comfort', 'efficiency', 'auto' en 'dynamic' selecteren en zo de instellingen van de aandrijving, het chassis en de besturing beïnvloeden. Afhankelijk van de instelling veranderen de waarden waarmee de brandstofmotor en elektromotor samenwerken en kan het aandeel dat de elektromotor levert worden aangepast.

Audi levert de A6, A7 Sportback en Q5 respectievelijk als de 50 TFSI e quattro comfortmodellen en als sportief-dynamische 55 TFSI e quattro. Die laatste varianten krijgen standaard een sportieve S line-uitrusting. Bovendien hebben de A6 en A7 Sportback zwarte afwerkingsdetails, rode remklauwen en privacy glass achterin. Het interieur is sportief aangekleed; de A6 en A7 Sportback hebben standaard een sportonderstel.

De standaarduitrusting van de nieuwe plug-in hybrides van Audi omvat kabels waarmee de auto zowel thuis als bij een snellaadstation is op te laden. Bij een oplaadpunt met een vermogen van 7,2 kW duurt een volledige lading van de batterij zo'n twee uur.

Daarnaast ondersteunt Audi zijn klanten ook met geschikte serviceproviders voor het installeren van een thuislaadpunt. Nog meer support biedt de myAudi-app, waarmee Audi connect-diensten via de smartphone zijn te ontvangen. De klant kan de app bijvoorbeeld gebruiken om op afstand de batterij- en bereikstatus op te vragen, het laden te starten, de oplaadtimer te programmeren of het interieur van de auto op een aangename temperatuur te brengen.