Audi introduceert Q3, Q5 en A6 S-Edition Competition

De Audi A4, A5 en de A6 TFSI waren al leverbaar als sportieve S-Edition Competition. Nu breidt Audi die lijn uit, te beginnen met de Q3. De S-Edition Competition-uitvoering van de compacte SUV komt dynamisch voor de dag met de stylingdetails van het S-Line exterieur en interieur, 19 inch lichtmetalen velgen, het optiekpakket zwart en privacy glass achter. Ook wordt de Q3 35 TFSI S-Edition Competition standaard geleverd met de S-Tronic automaat met dubbele koppeling. De Audi Q3 35 TFSI S edition Competition is leverbaar vanaf € 55.875.

Audi Q5 S edition Competition

De nieuwe Audi Q5 50 TFSI e en 55 TFSI e (PHEV) S-Edition Competition-modellen zijn als SUV en Sportback met alle hierboven genoemde (design)voorzieningen overduidelijk leden van de sportieve familie van Audi. Daarbij hebben ze meer te bieden, zoals Matrix LED-verlichting, Audi virtual cockpit Plus, Audi Sound System en het lichtpakket met ambienteverlichting. De prijzen voor de Q5 S-Edition Competition beginnen bij € 74.173.

Audi A6 TFSI e PHEV

De Audi A6 40 TFSI-modellen (Limousine en Avant) waren al leverbaar in de S-Edition Competition-uitvoering. Nu sluiten ook de 50 TFSI e quattro-modellen met plug-in hybridetechnologie aan. Standaard beschikken ze bijvoorbeeld over HD Matrix LED-verlichting, elektrisch verstelbare stoelen en interieuraccenten van geborsteld aluminium inbegrepen bij de exclusieve uitrusting. De A6 40 TFSI S-Edition Competition is er vanaf € 68.111, de A6 50 TFSI e quattro met vierwielaandrijving is in deze uitvoering leverbaar vanaf € 73.558.