Audi introduceert nieuwe A6 Allroad Quattro

5 juni 2019 | Audi lanceert de vierde generatie A6 Allroad Quattro. Dankzij standaard Quattro vierwielaandrijving, extra bodemvrijheid, adaptieve luchtvering en V6 diesel-motoren is de markant gelijnde stationcar overal in zijn element. De nieuwste generatie is bovendien meer dan voorheen aan persoonlijke wensen aan te passen. De nieuwe Audi A6 Allroad Quattro verschijnt deze zomer op de markt.

Twintig jaar geleden (1999) presenteerde Audi de allereerste A6 Allroad Quattro. Net als toen is ook de nieuwste versie een ruime en veelzijdige Avant met extra bodemvrijheid: de allroad is tot 45 mm hoger dan een reguliere A6 stationcar. Mede dankzij de standaard vierwielaandrijving bedraagt het maximale trekgewicht 2,5 ton. Adaptieve luchtvering is standaard. De rijhoogte (normaal 139 mm) wordt automatisch aangepast op basis van de rijomstandigheden. Bij snelheden boven 120 km/u zakt het koetswerk 15 mm. De bestuurder kan via Audi drive select ook zelf een keuze maken. Zo wordt de carrosserie in offroad-modus 30 mm hoger gezet (max. snelheid: 80 km/u). Bij een maximale rijhoogte (+45 mm) bedraagt de maximumsnelheid 35 km/u. Andere voorzieningen die bijdragen aan de offroadcapaciteiten zijn hill descent control (standaard) en tilt angle assist. Deze hellingshoekassistent waarschuwt de bestuurder voor kantelgevaar. Als dit dreigt te gebeuren, kan de auto uiteindelijk zelfstandig remingrepen uitvoeren.

De nieuwe A6 Allroad Quattro heeft een eigen gezicht. Naast de extra bodemvrijheid en grote lichtmetalen velgen (18 inch, optioneel tot 21 inch) zijn de contrasterende wielkastafwerkingen (optioneel in carrosseriekleur) en aluminium accenten de blikvangers. Voor het interieur is er keuze uit drie kleuren. De stoelen zijn standaard bekleed met een combinatie van stof en leer. Met diverse optiepakketten en individuele opties is de A6 Allroad Quattro meer dan voorheen volgens eigen smaak samen te stellen.

De A6 Allroad wordt geleverd met een 3.0 V6 TDI dieselmotor. Daarbij is er keuze uit drie vermogensvarianten: 170 kW / 231 pk (500 Nm), 210 kW / 286 pk (620 Nm) en 257 kW / 349 pk (700 Nm). Een achttraps Tiptronic automaat is evenals Quattro met wielselectieve aandrijfkrachtverdeling standaard. Afhankelijk van de gekozen versie accelereert de A6 Allroad in 6,7, 5,9 of 5,2 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid in alle versies is afgeregeld op 250 km/u. Het gemiddelde verbruik bedraagt 5,8- 6,6 liter diesel per 100 km (CO2: 152 -172 g/km).

De 3.0 TDI-motoren maken gebruik van mild-hybrid technologie (MHEV) op basis van een 48V elektrisch systeem. Bij het afremmen wordt remenergie omgezet in elektriciteit, die wordt opgeslagen in een 10 Ah lithium-ion accu. Daardoor kan de A6 Qllroad Quattro op bepaalde momenten 'coasten' (uitrollen) met uitgeschakelde motor. De mild-hybrid technologie verlaagt het verbruik met maximaal 0,4 l/100 km.

Standaard is de A6 Allroad uitgevoerd met progressive steering. Naarmate de stuurhoek toeneemt, wordt de besturing directer. Dynamische vierwielbesturing is als optie leverbaar. Bij lage snelheden zorgt dit voor een kleinere draaicirkel en bij hoge snelheden voor extra stabiliteit. Met Audi drive select kan de bestuurder kiezen uit de rijprogramma's dynamic, comfort, efficiency, allroad en lift.

De inhoud van de bagageruimte varieert dankzij de in drie delen neerklapbare achterbank van 565 tot 1.680 liter. De achterklep en de afdekking van de bagageruimte worden elektrisch bediend. Een railsysteem helpt bij het vastzetten van bagage.

Met MMI navigatie plus beschikt de A6 over een 10,1 inch display en een LTE-module inclusief wifi-hotspot. Het navigatiesysteem is zelflerend. Het geeft suggesties op basis van eerder gereden routes. De routeberekening vindt ook online plaats. Op een 8,6 inch display bedient de bestuurder comfortfuncties inclusief de airco. Tekstinput is hier mogelijk, evenals natural voice control. Optioneel zijn de Audi virtual cockpit en een head-up display leverbaar. De Audi connect diensten zijn gebundeld in twee pakketten (navigatie & infotainment en emergency call & service). Ook de assistentiesystemen zijn gebundeld. Er is keuze uit Tour en City. Een Android telefoon kan dankzij NFC (near field communication) fungeren als sleutel van de auto (openen en sluiten van de portieren en starten motor).

De nieuwe Audi A6 Allroad Quattro wordt deze zomer op de markt verwacht. De prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie vrijgegeven.