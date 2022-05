Audi introduceert Competition Plus

Het RS sportonderstel pro van de nieuwe Competition Plus-modellen beschikt over een handmatig instelbare coilover-ophanging, voor een balans tussen comfort en prestaties. Ten opzichte van de reguliere RS-modellen verlaagt dit RS sportonderstel pro de rijhoogte van de Competition Plus-uitvoeringen met 10 mm. Bovendien kunnen klanten het onderstel handmatig met nog eens 10 mm verlagen, tot een totaal van 20 mm. Een hogere veerverhouding, drievoudig instelbare dempers en stijvere stabilisatorstangen beloven meer precisie en een extra sportief karakter.

Het verbeterde Quattro sportdifferentieel claimt meer wendbaarheid en rijplezier, met name in de 'dynamic' rijstand van het Audi drive select-systeem. Nieuw ontwikkelde software met aangepaste instellingen legt nu meer nadruk op de achterwielen. Bovendien resulteert vernieuwde software in de transmissieaansturing in snelle schakeltijden en een grotere spreiding tussen de diverse rijstanden.

Dankzij de verfijningen accelereert de Audi RS 4 Avant Competition Plus in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u, tweetienden van een seconde sneller dan de standaardversie. De Audi RS 5 Coupé en RS 5 Sportback Competition Plus voltooien die sprint in 3,8 seconden, een verbetering van 0,1 seconde ten opzichte van de reguliere RS 5's. Aanvullend heeft Audi de topsnelheid van de Competition Plus-versies verhoogd naar 290 km/u.

In combinatie met de (optionele) Pirelli P Zero Corsa-banden, opgewaardeerde ABS-software en het keramische RS-remsysteem wordt de remweg bij een snelheid van 100 km/u met twee meter ingekort.

Speciaal voor de Competition Plus-versies van de RS 4 Avant en RS 5 Coupé en Sportback heeft Audi Sport GmbH een nieuw RS sportuitlaatsysteem met matzwarte uitlaten ontwikkeld. Het resultaat is een meer intens geluid, dat niet alleen te danken is aan het uitlaatsysteem zelf, maar ook aan een beperkter gebruik van isolatiematerialen tussen het motorcompartiment en het interieur. Door deze ingrepen is tevens het totaalgewicht van de auto's met zo'n acht kilogram teruggebracht.

Niet alleen in technologisch opzicht onderscheiden de RS 4 Avant en RS 5 Competition Plus zich; ook in het interieur komt de exclusiviteit van deze uitvoeringen terug. Zo zijn de zijpanelen van de stoelen bijvoorbeeld uitgevoerd in Piano Zwart. Een optionele Dinamica / Pearl Nappa combinatie is beschikbaar voor de RS sportstoelen. Het Dinamica-materiaal bestaat voor 45 procent uit gerecyclede PET-vezels, waarbij zo'n 215 gram van dit materiaal in elke stoel is verwerkt.

Ook uiterlijk zijn de nieuwe uitvoeringen duidelijk herkenbaar, en niet alleen aan de hoogglanszwarte ringen op de motorkap en achterklep en de hoogglanszwarte typeaanduiding. Als primeur zijn deze exclusieve RS 4 Avant- en RS 5-uitvoeringen leverbaar in een speciale Sebring Zwart kristaleffect carrosseriekleur. Klanten die de sportieve uitstraling van hun auto willen vergroten, kiezen voor hoogglans Phantom Zwart competition-velgen. Optioneel schoeit Audi deze 20 inch velgen met Pirelli P Zero Corsa high-performance banden die zijn ontworpen voor gebruik op zowel de openbare weg als op het circuit. Matrix LED-koplampen met laserlicht zijn standaard voor de Audi RS 5 Competition Plus, de RS 4 Avant Competition Plus krijgt af-fabriek Matrix LED-verlichting mee.

De nieuwe Competition Plus-uitvoeringen worden vanaf juli 2022 via de Nederlandse Audi Sport-dealers beschikbaar. Prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.