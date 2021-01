Audi introduceert A4 en A5 S-Edition Competition

7 januari 2021 | Audi trapt 2021 af met de S-Edition competition-uitvoeringen van de Audi A4 (Limousine en Avant) en de A5 (Coupé en Sportback). Kenmerken van deze versies zijn de 'black' accenten en een combinatie van sportiviteit en luxe. De S-Edition competitions zijn per direct leverbaar vanaf 45.815 euro.

Sportiviteit is hét kenmerk van de S-Edition competition-uitvoeringen. De A4 Limousine en Avant laten dat om te beginnen zien met 18 inch lichtmetalen velgen in contrastkleur en Full LED-verlichting. De A5 Coupé en Sportback S edition competition beschikken over 19 inch lichtmetalen velgen en Matrix LED-verlichting. De nieuwe uitvoeringen vallen ook op door het sportieve S-Line exterieur met onder meer specifieke bumpers en een verlaagd sportonderstel. Het 'optiekpakket zwart' zet die dynamiek extra aan met onder meer een zwarte afwerking van de grille en raamsierlijsten en zwarte accenten in de vóór- en achterbumper. Bij alle varianten zijn de buitenspiegels uitgevoerd in hoogglans zwart en zijn de ramen vanaf de B-stijl extra donker getint. De A4 Avant S-Edition Competition heeft daarbij matzwarte dakrails.

S-Line én extra zwarte accenten zetten ook de toon voor de sportieve interieurambiance. Naast verlichte instaplijsten met S-logo, sportstoelen vóór, een multifunctioneel met leder bekleed stuur, zwarte hemelbekleding en edelstalen pedalen zijn ook interieurlijsten in zwarte klavierlak standaard. Het ambiente lichtpakket (keuze uit vele kleuren) en het opbergpakket zijn eveneens standaard inbegrepen.

Alle S-Edition competition-uitvoeringen van de A4 en A5 krijgen standaard de S-Tronic automaat met dubbele koppeling. Cruise control, de Audi virtual cockpit plus, MMI navigatie plus, de vrijwel onbegrensde online mogelijkheden van Audi Connect, comfortairconditioning en het alarmsysteem maken het rijden aangenamer, veiliger én comfortabeler.

De Audi A4 en A5 S-Edition Competition worden standaard geleverd met vier jaar garantie en zijn per direct leverbaar. Dit zijn de prijzen:

A4 Limousine S edition competition 35 TFSI S tronic: € 45.815

A4 Avant S edition competition 35 TFSI S tronic: € 48.245

A5 Sportback S edition competition 35 TFSI S tronic: € 52.245

A5 Coupé S edition competition 35 TFSI S tronic: € 52.515

