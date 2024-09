Audi introduceert derde generatie Q5

De nieuwe Audi Q5 is net als de nieuwe A5 gebaseerd op het nieuwe Premium Platform Combustion. De nieuwe Q5 oogt sportiever dan zijn voorgangers, onder meer door de brede Singleframe grille met air-curtains aan weerszijden, grote luchtinlaten, de doorlopende lichtstrip aan de achterzijde en de diffuser. Voor de nieuwe Q5 zijn (gestroomlijnde) lichtmetalen velgen beschikbaar die in grootte variëren van 17 tot en met 21 inch.

De nieuwe Audi Q5 is praktischer dan voorheen. Zo is de driezits achterbank verschuif- en kantelbaar om extra bagageruimte te creëren. Met geheel neergeklapte achterbank is een laadvolume tot 1.473 liter beschikbaar. De afdekking van de bagageruimte is nu op te bergen in een speciaal compartiment onder de vloer. Onder de centrale armsteun voorin bevindt zich een ruimer opbergvak. Daarnaast zijn er voor- en achterin diverse USB-C-aansluitingen, optioneel met een (snel)laadcapaciteit tot 100 W.

Digitale cockpit

In het interieur van de nieuwe Audi Q5 vervult het 'digital stage' schermconcept een prominente rol. Hierin komen de virtual cockpit (11,9 inch) en het dunne en gebogen vrijstaande MMI Display met OLED-technologie (14,5 inch) samen. Deze 'digital stage' is uit te breiden met een 10,9 inch display met privacy mode voor de voorpassagier. Die kan bijvoorbeeld films kijken zonder daarbij de bestuurder af te leiden. Ook een head-up display is leverbaar.

Het nieuwe E3 1.2 elektronicaplatform is de spil van het digitale interieur. Hierbij is ook een spraakassistent inbegrepen, die dankzij AI (Artificial Intelligence) zelflerend is en door gebruik steeds beter kan inspelen op wensen van de inzittenden. De AI-functie wordt weergeven via een avatar op het centrale display of het head-up display. Het infotainmentsysteem maakt gebruik van Android Automotive, dat over-the-air updates mogelijk maakt. Externe apps zijn verkrijgbaar in de store, die is geïntegreerd in de MMI. Optioneel is een Bang & Olufsen Premium Sound System (685 Watt) met 16 speakers en Vehicle Noise Compensation leverbaar.

Nieuw licht (op veiligheid)

Ook op het gebied van lichttechnologie zet de nieuwe Audi Q5 stappen. Een noviteit aan de achterzijde is het projectielicht in de achterspoiler dat bij remmen een graphic op de achterruit projecteert en zo de oppervlakte van de remverlichting aanzienlijk vergroot. De 3D-achterlichten kunnen ook communiceren met andere voertuigen en de infrastructuur (car-to-X). Als de auto meldingen over bijvoorbeeld ongevallen ontvangt, waarschuwen de achterlichten achteropkomend verkeer met een herkenbare signatuur. De waarschuwingsfunctie voor het te dicht naderen van de auto is ook inbegrepen Uiteraard maakt de geavanceerde lichttechnologie zowel vóór als achter individuele, dynamische lichtdesigns mogelijk.

Onderstel

Standaard beschikt de nieuwe Audi Q5 over een onderstel met stalen veren. Een sportonderstel is optioneel. De Frequency Selective Damping en de dynamische afstemming van de vooras dragen bij aan het optimaal absorberen van dempingskrachten, vooral op slecht wegdek. Op een strakke ondergrond maakt dit systeem het volgens Audi mogelijk om een hoge dempingskracht te realiseren. Daarmee zijn bijvoorbeeld rijbaanwisselingen op de snelweg met maximale stabiliteit uit te voeren.

Optioneel is luchtvering met adaptive damper control leverbaar. Hiermee wordt de spreiding tussen hoogstaand comfort en optimale dynamiek breder. Een vernieuwde progressive steering-stuurinrichting is standaard op elke nieuwe Q5.

Rijassistentiesystemen

De nieuwe Audi Q5 voldoet aan de Europese standaard dankzij standaardvoorzieningen als parkeerhulp met afstandsweergave, cruise control met speed limiter, lane departure warning, efficiency assistent en vermoeidheidsassistent. Met speciale assistentiepakketten is het aantal rijhulpsystemen uit te breiden. Daarbij is bijvoorbeeld de nieuwe adaptieve remassistent plus inbegrepen. Deze maakt het rijden veiliger door bij het accelereren en het remmen automatisch een vaste afstand tot voorliggers aan te houden en door de auto daarbij binnen de wegmarkeringen te houden. In Active Front Assist komen vier functies samen: Front Emergency Brake Assist, Evasion Assist, Turn Assist en Front Cross Traffic Assist. Ook een cruise control die gebruik maakt van verkeerstekenherkenning, Park Assist plus en Rear Turn Assist zijn leverbaar.

De productie van de nieuwe Q5 gaat opnieuw plaatsvinden in Mexico. Vanaf medio volgend jaar wordt hij leverbaar in Nederland, voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. Meer informatie, specificaties en prijzen van de nieuwe Audi Q5 volgen naar verwachting eind dit jaar, terwijl het model per begin 2025 in ons land te bestellen zal zijn.