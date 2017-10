Audi

Audi innoveert designproces in Design Center

24 oktober 2017 | Audi luidt dit jaar met de introductie van recent de nieuwe A8 en afgelopen week de nieuwe A7 Sportback een nieuw designtijdperk in. Aan de basis van de styling van deze modellen ligt een nieuw designproces in het nieuwe Audi Design Center in Ingolstadt: digital design manufactory. De nieuwe designwijze combineert CAD-technologie en 3D-visualisatie met traditionele handgemaakte schaalmodellen.

Audi introduceert met grote regelmaat nieuwe modellen. Dat betekent dat de ontwerpers in steeds minder tijd steeds meer studiemodellen moeten doorvertalen naar seriemodellen. Daarom heeft Audi Design, waar ruim 400 mensen werken, nu meer dan twee keer zoveel medewerkers als in het jaar 2000. In vergelijking met dat jaar houdt Audi Design zich bovendien bezig met vijf keer zoveel projecten, die technisch gezien ook nog eens veel uitdagender zijn geworden. Om die reden heeft Audi Design een compleet nieuw designproces ontwikkeld. Een proces dat CAD (computer-aided design) combineert met 3D-visualisatie en traditionele schaal- en kleimodellen. Het designproces van Audi bestaat uit vijf stappen: de portfoliofase, eerste designfase, conceptfase, digitale designfase en de productieontwerpfase. In de portfoliofase wordt in grote lijnen gewerkt aan een mogelijke modelreeks en alle varianten daarvan. Daarna volgt de eerste designfase. Hierin gaan de ontwerpers overleggen met hun collega's van Technical Vehicle Development om af te stemmen wat er qua design mogelijk is. Ze kijken bijvoorbeeld naar de technische vereisten, zoals waar de radarsensoren moeten komen, en vergelijken die met de designvoorstellen om te zien of de concepten haalbaar zijn. De eerste designfase dient als stevige basis voor de drie laatste stappen. Vervolgens vindt in de conceptfase het daadwerkelijke schetsen van het uiterlijke en interieurdesign plaats. Teams van exterieur- en interieurontwerpers gaan hier gedurende zo'n twee maanden als het ware een vriendschappelijke competitie met elkaar aan om al schetsend tot het beste ontwerp te komen. Het hart van het Audi-ontwerpproces is de vierde stap, de digitale designfase. Daarin gebruiken de ontwerpers de nieuwste visualisatietechnieken om het ontwerp van een auto van alle kanten te bekijken en bij te schaven. Ook worden freesmachines ingezet om kleimodellen te maken. Als laatste gaat het designproces de productieontwerpfase in. De modellenmakers en ontwerpers van Audi zetten de puntjes op de i en komen zo tot het uiteindelijke design.