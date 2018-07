Audi Hungaria start productie van elektromotoren

30 juli 2018 | Audi is in het Hongaarse Gyor gestart met de serieproductie van elektromotoren. De fabriek is in gebruik genomen door Péter Szijjártó, minister van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Zaken, Peter Kössler, lid van de raad van bestuur voor productie en logistiek bij Audi AG, en Achim Heinfling, Managing Director van Audi Hungaria. Audi heeft in de motorenfabriek honderden miljoenen geïnvesteerd.

Audi Hungaria is al 25 jaar betrokken bij de fabricage voor Audi. De dochteronderneming betreedt met de productie van elektromotoren een volledig nieuw vakgebied. De exclusieve knowhow maakt Gyor tot de belangrijkste fabriek voor elektrische motoren. De eerste exemplaren zullen worden gebruikt in de e-tron, de nieuwe, volledig elektrische Audi die in de fabriek in Brussel wordt gebouwd.

De fabriek voor de productie van elektrische motoren heeft een vloeroppervlak van 8.500 vierkante meter en werd binnen één jaar gebouwd. De huidige productiecapaciteit is dagelijks goed voor ongeveer vierhonderd elektromotoren; dat aantal kan geleidelijk worden verhoogd. Op dit moment werken er ongeveer honderd mensen in de nieuwe fabriek, maar tegen het einde van het jaar zijn dat er meer dan 130. De productie gebeurt nu nog in één ploeg, maar zal binnenkort worden gewijzigd in een drie ploegendienst. De werknemers produceren twee elektrische aandrijfsystemen voor de Audi e-tron, omdat zowel de voor- als de achterassen worden aangedreven, in goede Quattro-traditie.

De productieapparatuur, de robots en de stations waar de motoren in elkaar worden geschroefd en gemeten hebben vaste posities, maar staan niet aan een lopende band. In plaats daarvan produceren de werknemers de aandrijfsystemen volgens een modulaire methode op productie-eilanden. Ondanks een vooraf gedefinieerde montagevolgorde biedt het modulaire systeem vertakte paden en meer vrije ruimte in het productieproces. Rijdende voertuigen, bestuurd door een intelligent IT-systeem, transporteren de onderdelen naar de werkstations.

Audi produceerde vorig jaar 1.965.165 motoren in Hongarije, waarmee het bedrijf een van de grootste motorproducenten van de wereld is. In de fabriek in Gyor werden in 2017 zes verschillende benzinemotoren en drie verschillende dieselmotoren geproduceerd met een vermogen van 63 kW (86 pk) tot 470 kW (639 pk). Zo'n 6.000 werknemers produceren dagelijks ongeveer 9.000 motoren voor 32 productie-eenheden van de Volkswagen-groep.