Audi geeft gebruikte lithium-ion batterijen tweede leven

15 maart 2019 | In Audi's fabriek in het Duitse Ingolstadt krijgen batterijen uit elektrische auto's een tweede leven. Audi test daar nu elektrische fabrieksvoertuigen, zoals heftrucks, die zijn voorzien van gebruikte lithium-ion batterijen uit onder meer de Audi e-tron en hybridemodellen als de Audi A3 en Q7 e-tron.

Momenteel zijn de elektrische fabrieksvoertuigen van Audi uitgerust met loodzuuraccu's. Ze wegen tot wel 2.000 kilogram per stuk en moeten, als ze leeg zijn, worden verwijderd om opgeladen te kunnen worden. Bij lithium-ion batterijen hoeft dat niet. Die kunnen gewoon in de voertuigen blijven zitten en 's nachts of tijdens ploegenwisselingen aan de stroom worden gelegd. Dat betekent onder meer dat Audi miljoenen euro's kan besparen door zijn wereldwijde vloot van fabrieksvoertuigen met gebruikte lithium-ion batterijen uit te rusten.

Zoals alle fabrikanten is Audi wettelijk verplicht om batterijen uit auto's terug te nemen als ze aan vervanging toe zijn. Die batterijen hebben vaak nog een groot deel van hun laadcapaciteit over. "Er zitten waardevolle grondstoffen in een lithium-ion batterij en er is veel energie nodig om er een te maken", aldus Peter Kössler, bestuurslid voor Productie en Logistiek bij Audi. "Om tot echt duurzame elektrische mobiliteit te komen, moeten we dus ook kijken hoe we batterijen kunnen hergebruiken."

De capaciteit die gebruikte lithium-ion batterijen nog over hebben, is meer dan genoeg voor de fabrieksvoertuigen van Audi. De rijeigenschappen worden er zelfs beter van. Zo kunnen de voertuigen met lithium-ion batterijen een constante snelheid aanhouden, ook op hellingen. Met loodzuurbatterijen is dat niet mogelijk. Daarbij kunnen ze gemakkelijk tussendoor worden opgeladen, waardoor ze niet voor langere tijd uit de running zijn.

De batterij van een Audi e-tron bestaat uit 36 individuele batterijmodules en is onder de vloer van het passagierscompartiment geplaatst. Bij gebruikte exemplaren wordt iedere module gecontroleerd op herbruikbaarheid. Voor toepassing in een fabrieksvoertuig worden 24 modules samengebracht in een pakket dat net zo groot en zwaar is als een oude loodzuurbatterij. Daardoor hoeven er geen grote aanpassingen aan de voertuigen worden gedaan.

Het interdisciplinaire team van Audi werkt al twee jaar aan het hergebruikproject. Na de eerste succesvolle proeven met lithium-ion batterijen in fabrieksvoertuigen worden die laatste nu als test ingezet in de Audi-fabriek in Ingolstadt. Gebruikte batterijen kunnen mogelijk ook worden ingezet in mobiele laadstations voor elektrische auto's of als opslag voor energie. Audi werkt tevens aan manieren om ze te recyclen, waarbij de waardevolle grondstoffen in nieuwe producten worden verwerkt.