Audi focust op autonoom rijden tijdens IAA 2017

10 september 2017 | Audi presenteert op de IAA 2017 zijn strategie voor autonoom rijden. Het merk doet dat met de nieuwe Audi A8, waarmee autonoom rijden op level 3 voor het eerst bij een in serie gebouwde auto tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast toont Audi twee studiemodellen die autonoom kunnen rijden op level 4 en level 5 en die nog een stap verder gaan op het gebied van AI-technologieën.

De nieuwe Audi A8 is de eerste productieauto die tot 60 km/u autonoom kan rijden op level 3, op drukke, niet te complexe trajecten (bijvoorbeeld snel- en buitenwegen waarbij de wegen door een vangrail zijn gescheiden). Als de Audi AI traffic jam pilot is geactiveerd, hoeft de bestuurder zijn handen niet meer aan het stuur en ogen op de weg gericht ('eyes-off') te houden, dat in tegenstelling tot level 2. Wel moet hij de controle te allen tijde kunnen overnemen.

AI traffic jam pilot is technisch gezien bijzonder te noemen. Tijdens autonoom rijden controleert de zogeheten zFAS besturingseenheid permanent de gegevens die het via intelligente sensoren binnen krijgt. Naast radarsensoren, camera en ultrasone sensoren gebruikt Audi als eerste fabrikant ter wereld ook een laserscanner.

De invoering van de Audi AI traffic jam pilot vereist per land specifieke aanpassingen en tests van het systeem. Bovendien moet elk afzonderlijk land het wettelijke kader voor autonoom rijden gaan bepalen. Om die redenen zal Audi de A8 stap voor stap per land met de traffic jam pilot gaan uitrusten, afhankelijk van de juridische situatie in ieder land.

Audi toont op de IAA tevens een SUV Coupé concept car van 4,90 meter lengte. De auto is gebaseerd op het Audi e-tron Sportback concept, waarvan de SUV Coupé een aantal zaken overneemt, zoals het dynamische lijnenspel, de lichttechnologie en het functionele en elegante interieur. Ook gebruikt het studiemodel de elektrische quattro-aandrijving met drie E-motoren met een gecombineerd piekvermogen van 370 kW / 503 pk.

De nieuwe concept car is volgestopt met innovatieve systemen die de taken van de bestuurder verlichten en zorgen voor nieuwe manieren om de tijd in de auto te besteden. Audi gaat daarvoor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en zelflerende technieken in de auto verder ontwikkelen. Deze systemen worden samengevat onder de naam Audi AI. Ze zijn naadloos verbonden 'in de cloud' en kunnen met andere voertuigen communiceren (Car-to-X). Het Audi studiemodel is net als de Audi's van de toekomst met Audi AI zowel intelligent, zelflerend, attent als empathisch. Audi's met AI treden voortdurend in contact met hun omgeving en met de inzittenden van de auto en passen zich meer dan ooit aan de individuele eisen van de inzittenden aan.

Voor het volledig autonoom rijden op level 4 gebruikt de SUV Coupé de nieuwste generatie van de zFAS besturingseenheid die permanent de gegevens die het via alle sensoren binnen krijgt, vertaalt. Met die informatie is het mogelijk om tot een snelheid van 130 km/u veilig en comfortbel autonoom te rijden, waarbij het systeem de auto bijvoorbeeld automatisch van weghelft laat wisselen.

Audi's tweede conceptauto voor de IAA rijdt geheel autonoom de toekomst in. Het model biedt zijn inzittenden volledig nieuwe vrijheden, omdat ze niet meer op het verkeer hoeven te letten. De passagiers kunnen hun tijd op een andere manier invullen. De conceptauto combineert veel nieuwe functies op het gebied van connectiviteit, communicatie en bediening, waardoor de reis extreem comfortabel is. Dankzij Audi AI zijn deze systemen intelligent en begrijpen ze wat de inzittenden willen. De nieuwe concept car van Audi is ontworpen als D-segmenter waarmee langere afstanden kunnen worden afgelegd. Het model wordt aangedreven door vier elektromotoren en heeft een bereik van 700 tot 800 kilometer.