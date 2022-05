Audi gaat Apple Music integreren

Dankzij de Apple Music-integratie hebben gebruikers vanuit het Audi-infotainmentsysteem rechtstreeks toegang tot hun persoonlijke Apple Music-account, zonder tussenkomst van bluetooth of USB. Na het koppelen van een actief abonnement met de auto hebben Apple Music-abonnees toegang tot het volledige aanbod van Apple Music.

De Apple Music-integratie wordt opgenomen in bijna alle Audi-modellen in Europa, Noord-Amerika en Japan. Via een automatische over-the-air-update is de integratie ook beschikbaar voor bestaande Audi's.

Audi creëert voor elk model een akoestische omgeving op maat en digitale signaalverwerking zorgt voor een uitgebalanceerde geluid voor alle inzittenden. De signalen van de luidsprekers kunnen bijvoorbeeld met een individuele 'tijdsverschuiving' worden aangestuurd om zo de luisteraar gelijktijdig te bereiken. De autofabrikant werkt in dit verband al jaren samen met Bang & Olufsen, wat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van vele audiosystemen. Een voorbeeld is het B&O Premium Sound System met 3D sound in de Audi e-tron GT. Hier leveren 16 speakers, waaronder 3D sound-speakers, een middenspeaker en een subwoofer een unieke audiobeleving.