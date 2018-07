Audi en Huawei werken samen

13 juli 2018 | Audi en Huawei gaan nauw samenwerken in de ontwikkeling van intelligente connected auto's. De autofabrikant en het Chinese telecombedrijf hebben daartoe deze week in Berlijn een intentieverklaring getekend.

"We gaan intensiever samenwerken met Huawei op het gebied van intelligente connected auto's," verklaart Saad Metz, Executive Vice President van Audi China. "Ons doel is het verbeteren van de veiligheid en het optimaliseren van de verkeersstromen in 'intelligente' steden. We richten ons daarbij in eerste instantie op de Chinese markt."

Intelligente connected auto's kunnen informatie uitwisselen met hun omgeving. Om dit te bewerkstelligen, hebben ze een hoogkwalitatieve en stabiele dataconnectie nodig. In de uitbreiding van deze onderlinge communicatie gaat veel onderzoek en ontwikkeling zitten. Bovendien moet de samenwerking tussen Audi en Huawei autonoom rijden en de digitalisering van auto's naar een hoger plan tillen. Met dat doel voor ogen hebben de partijen besloten om trainingsprogramma's te ontwikkelen om experts op te leiden.

Audi werkt al sinds 2017 samen met Huawei en de Chinese overheid en is als eerste buitenlandse autofabrikant betrokken bij de uitrol van LTE-V in de Chinese metropool Wuxi. LTE-V is een mobiele communicatiestandaard voor connected auto's. Daarmee kunnen auto's, en dus hun bestuurders, in real-time verkeersinformatie ontvangen via onder meer verkeerslichten en camera's op kruisingen. Op de World Internet of Things Exposition, die in september in Wuxi wordt gehouden, gaat het project een nieuwe fase in en worden uitgebreidere toepassingen geïntroduceerd.