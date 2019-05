Audi communiceert met verkeerslichten

17 mei 2019 | Na een succesvolle lancering in de Verenigde Staten introduceert Audi Traffic Light Information nu in Europa. Audi rust vanaf juli een aantal nieuwe modellen uit met deze techniek. Door data slim te verwerken weet de auto wanneer verkeerslichten op groen springen, zodat de bestuurder daarop kan anticiperen. Rijden in steden wordt zo meer ontspannen en efficiƫnt. Ingolstadt, de thuisbasis van het merk, wordt de Europese proeftuin voor deze V2I-technologie (Vehicle to Infrastructure). Andere Europese steden volgen later. Audi is de eerste fabrikant die zijn serieproductiemodellen via een netwerk verbindt met verkeerslichten in steden.

Audi introduceerde de zogeheten Time-to-Green-technologie in 2016 in de Verenigde Staten. Dit systeem telt bij het naderen van, of stilstaan bij een rood licht via de Audi virtual cockpit of het head-up display af naar het moment dat het licht op groen springt. In de VS ondersteunen al meer dan 5.000 kruispunten met verkeerslichten de technologie. Audi biedt er sinds februari dit jaar een extra functie: Green Light Optimized Speed Advisory, kortweg GLOSA. Het doel van deze innovatie is vooral om het rijden op de 'groene golf' mogelijk te maken. Het systeem informeert hiertoe de bestuurder over de ideale snelheid die hij moet aanhouden om het volgende verkeerslicht bij groen te bereiken.

Audi gaat nu zowel Time-to-Green als GLOSA inzetten voor de Europese pilot in Ingolstadt. De techniek is vanaf juli dit jaar beschikbaar voor de Audi A4, A6, A7, A8, Q3, Q7, Q8 en e-tron en is dan gekoppeld aan het 'Audi connect Navigation & Infotainment' en het optionele 'camera-based traffic sign recognition'.

"Deze V2I-technologie komt twee jaar later in Europa beschikbaar dan in de VS omdat de uitdagingen om V2I goed te laten werken hier veel groter zijn dan daar", legt Andre Hainzlmaier, hoofd ontwikkeling van de afdeling Apps, Connected Services en Smart City bij Audi uit. "In Europa heeft de verkeersinfrastructuur zich veel meer lokaal en decentraal ontwikkeld dan in Noord-Amerika, met een grote verscheidenheid aan verkeerstechnologieën als gevolg. Hoe snel andere Europese steden kunnen worden verbonden met V2I, hangt vooral af van een samenwerking. Een succesvolle uitrol van deze technologie is alleen mogelijk als ze de infrastructuur gaan standaardiseren en de verkeerslichten digitaliseren."

"Stop-and-go verkeer in steden is vervelend," vervolgt Andre Hainzlmaier. "De groene golf wordt door bestuurders hoog gewaardeerd, maar daar zijn er nog veel te weinig van. Met Traffic Light Information rijd je efficiënter en meer ontspannen omdat je 250 meter voor een verkeerslicht al weet dat het op groen staat of springt. In de toekomst kunnen geanonimiseerde data van onze auto's helpen om verkeerslichten nog beter op elkaar af te stemmen en verkeersstroom te optimaliseren."

De nieuwe technologie kan op termijn ook worden gebruikt door andere automerken. In de toekomst zullen V2I-technologieën zoals Traffic Light Information ook autonoom rijden makkelijker maken.