Audi biedt Approved Import-occasions aan

Audi Approved Import geeft Nederlandse klanten direct toegang tot het Duitse occasionaanbod van Audi AG. Het gaat om Audi-modellen die maximaal drie jaar oud zijn en niet meer dan 25.000 kilometer hebben gereden. Omdat het auto's zijn die voor medewerkers van Audi AG zijn ingezet, is de uitrusting uniek in vergelijking tot de Nederlandse uitvoeringen van Audi. Belangrijk voor ondernemers is bovendien dat van alle Audi Approved Import-occasions de BTW verrekenbaar is.

Audi Selectie :plus

Van alle modellen die via het Audi Approved Import-programma geleverd worden, is de onderhoudshistorie volledig gedocumenteerd. In Nederland worden deze auto's dan ook geleverd met het Audi Selectie :plus-keurmerk, inclusief onder andere tot vijf jaar garantie (tot 100.000 km) en gratis pechhulp.

Zo werkt het

Het complete aanbod van Audi Approved Import is te bekijken via de speciale sectie op Audi.nl. Wie zijn oog laat vallen op een Audi uit deze exclusieve collectie, kan direct doorpakken. De auto is via één klik direct te reserveren bij de dichtstbijzijnde officiële Audi-dealer. Die regelt na de definitieve bestelling alles: van de import, de verplichte keuring en de BPM-aangifte tot en met de tenaamstelling, het afleveringsklaar maken en de uiteindelijke aflevering in de showroom. Het complete proces vergt circa zes weken.