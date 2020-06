Audi bespaart met Aluminium Closed Loop

11 juni 2020 | Audi heeft een traditie als het gaat om het gebruik van aluminium. In 1994 debuteerde de A8 met het baanbrekende lichtgewicht Audi Space Frame. Tot op de dag van vandaag speelt aluminium een belangrijke rol in de materialenmix van het topmodel én andere Audi's. Omdat de productie van aluminium veel energie kost, heeft Audi de 'Aluminium Closed Loop' ontwikkeld, een recyclingprogramma dat naast grondstoffen ook energie bespaart.

De 'Aluminium Closed Loop' debuteerde in 2017 in de Audi-fabriek in Neckarsulm en werkt als volgt: bij het produceren van onder andere carrosseriedelen komt 'snijafval' vrij. Dit wordt verzameld en teruggestuurd naar de aluminiumproducent. Die recyclet het in platen van dezelfde kwaliteit. Dit 'secundaire aluminium' wordt vervolgens gebruikt voor onderdelen voor de Audi's A3, A4, A5, A6, A7, A8 en e-tron. Het 'Aluminium Closed Loop' recyclingproces is onlangs ook in de fabriek in Ingolstadt geïmplementeerd. De fabriek in GyÅ'r gaat er komend jaar gebruik van maken en daarna volgen ook andere Audi-productiefaciliteiten.

Voor de productie van 'secundair aluminium' is de hoeveelheid benodigde energie 95% lager dan voor nieuw aluminium. In Neckarsulm werkt Audi voor de 'Aluminium Closed Loop' inmiddels samen met twee aluminiumleveranciers. Dat heeft in 2019 geleid tot een vermindering van de CO2-uitstoot van circa 150.000 ton, een bijna 70 procent grotere reductie dan in 2018.

Met de overstap naar elektrisch rijden wordt het aandeel van de CO2-uitstoot in de productieketen groter. Samen met de productieprocessen van toeleveranciers verwacht Audi dat de productieketen per 2025 verantwoordelijk is voor bijna 25% van de totale CO2-uitstoot van de onderneming. Daarom werkt Audi in het kader van een gezamenlijk CO2-programma samen met leveranciers aan maatregelen om die uitstoot al in een vroegtijdig (productie)stadium te verminderen. De mogelijkheden liggen vooral op het gebied van gesloten materiaalketens ('closed loops', zoals voor aluminium) en het opvoeren van het gebruik van secundaire materialen. Ook het benutten van bewerkte of gerecyclede materialen en van polymeren leidt net als het gebruik van groene stroom tot aanzienlijke besparingen. Audi verwacht dat de resultaten van alle maatregelen per 2025 in volle omvang zichtbaar zijn. Per geproduceerde auto bedraagt het gemiddelde besparingspotentieel 1,2 ton CO2.

