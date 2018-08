Audi

Audi A6 en A7 nu ook als 40 TDI

15 augustus 2018 | Audi breidt het leveringsgamma per direct uit met de A6 sedean, A6 Avant en A7 Sportback 40 TDI. Deze nieuwe uitvoeringen beschikken over een 150 kW / 204 pk sterke TDI-motor in combinatie met de automatische S tronic automaat en voorwielaandrijving. De Audi A6 40 TDI is te bestellen vanaf 61.245 euro (Avant: 64.645 euro), de A7 Sportback 40 TDI is er vanaf 72.265 euro. Begin oktober staan de uitvoeringen bij de Nederlandse dealers.