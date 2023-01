Audi A4 en A5 S als Edition Competition

Zwarte accenten zijn het kenmerk van de S-Edition Competition-uitvoeringen. De grille en raamlijsten zijn uitgevoerd in 'Black' en in de voor- en achterbumpers zijn eveneens zwarte details verwerkt. Alle modellen hebben extra donker getinte ramen vanaf de B-stijl, terwijl de A4 Avant bovendien matzwarte dakrails krijgt. Andere herkenbare S edition Competition-features zijn 18 inch lichtmetalen velgen in 10-spaaks dynamic design voor de A4-modellen en 19 inch lichtmetalen velgen in multispaak design voor de A5 modellen.

De S-Edition Competition-uitvoeringen danken hun karakter ook aan een verlaagd sportonderstel, de diffuser achter en S-Line met onder meer sportstoelen, edelstalen pedalen en een multifunctioneel -met leder bekleed- stuur met S-Line logo. De hemelbekleding in zwart sluit aan bij de andere 'Black' accenten. Tegelijkertijd is het interieur ook opvallend kleurrijk: het Ambiente lichtpakket plus biedt keuze uit dertig kleuren om een sfeer naar eigen wens te creëren.

In de S-Edition Competition-uitvoeringen wordt sportiviteit afgewisseld met technologie en luxe. Zo beschikken de A4 S edition Competition-uitvoeringen over LED-koplampen, LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en voor de A5 slimme Matrix LED-verlichting met grootlichtassistent. De Audi virtual cockpit is inbegrepen en het MMI navigatie plus multimediasysteem en Audi Connect bieden via het 10,1 inch een wereld aan online mogelijkheden. Het Audi sound system zet de toon, comfortairconditioning zorgt voor hetinterieurklimaat en alarm (klasse 3) biedt bescherming tegen ongenode gasten.

De Audi A4 en A5 S edition Competitions zijn er als 35 TFSI (110 kW/150 pk) en 40 TFSI (150 kW/204 pk). Een S tronic-automaat met dubbele koppeling is altijd inbegrepen. De 40 TFSI-modellen zijn er desgewenst ook met quattro vierwielaandrijving. De A4 S edition Competition is er als sedan vanaf € 49.363 en als Avant vanaf € 52.303. De A5 Sportback S-Edition Competition is leverbaar vanaf € 57.363 en de Coupé vanaf € 57.763. Vier jaar garantie is voor alle modellen standaard.