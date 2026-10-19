5 EuroNCAP sterren voor Audi Q7

Euro NCAP beoordeelt als onderdeel van zijn veiligheidstests onder andere de automatische alarmering van reddingsteams, het verstrekken van relevante voertuiginformatie en de omstandigheden voor een snelle en veilige redding van de inzittenden na een ongeval. De maximale score van 100 procent in deze Euro NCAP-categorie 'Post Crash Safety' vormt een erkenning voor de verregaande veiligheidsinspanningen van Audi. De nieuwe Audi Q7 onderstreept daarmee dat Audi zich inzet om zowel de inzittenden als het reddingspersoneel ter plaatse na een ongeval effectief te ondersteunen.

Audi connect Emergency Call activeert snelle hulp

In een noodsituatie telt elke seconde. Na een ernstig ongeval kan de Audi connect Emergency Call de reddingsketen automatisch in gang zetten. Naast de wettelijk verplichte minimum gegevensset met informatie over de inzittenden en de aard van de botsing kan het systeem nog meer informatie verstrekken. Denk daarbij aan details als het merk en het model van de auto, en aanvullende locatiegegevens. Meertalige communicatie en - met de juiste toestemming - een terugbelverzoek naar het mobiele nummer dat aan de auto is gekoppeld, kunnen het contact verder ondersteunen. Audi connect Emergency Call levert daarmee een belangrijke bijdrage en ondersteunt juist die aspecten die Euro NCAP beoordeelt in de categorie 'Post Crash Safety'.

Ondersteuning bij reddingsoperaties

Ook de multicollision-rem speelt een belangrijke rol bij een aanrijding. Met behulp van botssensoren detecteert dit systeem een ernstige botsing en kan het de auto na een ongeval automatisch tot stilstand brengen. De parkeerrem zorgt er vervolgens voor dat de auto niet wegrolt, terwijl de alarmlichten tegelijkertijd worden ingeschakeld. Zo helpt het systeem secundaire aanrijdingen te voorkomen.

Toegang tot de auto en de redding van inzittenden maken ook deel uit van de beoordeling door Euro NCAP na een botsing. Op dit gebied scoorde de Audi Q7 eveneens maximaal. Het Euro NCAP-protocol kijkt onder andere naar het ontgrendelen en openen van de deuren na een ongeval, de bedienbaarheid van elektrische systemen wanneer de laagspanningsvoeding is uitgevallen, en het openen van de veiligheidsgordelsluitingen. Deze eisen dragen bij aan het doel om inzittenden en reddingspersoneel de best mogelijke omstandigheden te bieden, zelfs na een ernstig ongeval.