40% van verkochte Audi's in 2022 is elektrisch

Audi verkocht afgelopen jaar 13.852 nieuwe auto's, goed voor een verkooptoename van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het Duitse premiummerk noteerde daarbij een marktaandeel van 4,44 procent, het hoogste aandeel ooit van Audi in Nederland. Ruim 40 procent van die verkopen (meer dan 5.500 auto's) kwam op het conto van de volledig elektrische e-tron-modellen van Audi, waaruit blijkt dat het elektro-offensief van Audi nog meer vaart krijgt.

Eén op de vier Audi's is een Q4 e-tron

In zijn eerste volledige verkoopjaar groeide de Audi Q4 e-tron (inclusief de Sportback) direct uit tot het bestverkochte Audi-model van 2022. Elke vierde verkochte Audi in Nederland was een Q4 e-tron of Q4 Sportback e-tron. Daarbij was de Q4 e-tron tevens het populairste model in zijn segment. Dat gold ook voor de Audi e-tron, die met 2.316 verkochte exemplaren en een verkooptoename van liefst 143 procent als eerste in zijn klasse eindigde.

Eind 2022 onthulde Audi de Audi Q8 e-tron, die inmiddels te bestellen is en als opvolger van de succesvolle e-tron het stokje in 2023 overneemt. Het derde volledig elektrische model van Audi, de Audi e-tron GT, vervulde zijn rol als boegbeeld van het elektrische e-tron-gamma in 2022 wederom met verve en liet eens te meer blijken hoe aantrekkelijk elektrisch rijden kan zijn.