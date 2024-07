Audi A6 als Advance Edition en S-Edition Competition

Dankzij plug-in hybridetechnologie bieden de TFSI e-uitvoeringen van de Audi A6 Limousine en Avant een combinatie van twee werelden. Afstanden tot 70 kilometer zijn in theorie volledig elektrisch af te leggen. De hybridetechnologie is beschikbaar in twee vermogensversies: 220 kW / 299 pk en 270 kW / 367 pk. Elke Audi A6 TFSI e heeft standaard Quattro vierwielaandrijving.

De Audi A6 50 TFSI e quattro en A6 Avant 50 TFSI e quattro zijn er om te beginnen als Advanced edition met onder meer Full LED-koplampen, 18 inch lichtmetalen velgen, het Advanced interieur inclusief Audi virtual cockpit, MMI navigatie, elektrisch verstelbare en verwarmde sportstoelen met geheugenfunctie vóór en een multifunctioneel lederen sportstuurwiel met schakelpaddels. Ook inbegrepen zijn automatische 4-zone airconditioning, het Audi sound system, de Audi smartphone interface plus en de Audi Phonebox Light.

S-Edition Competition

De Audi A6 50 TFSI e quattro is ook leverbaar als S-Edition Competition. De 55 TFSI e Quattro-uitvoeringen (270 kW / 367 pk) worden standaard geleverd in combinatie met dit uitrustingsniveau. S-Edition Competition staat voor alle voorzieningen van de Advanced edition, maar dan aangevuld met onder meer het S-line exterieur, S-line interieur, 19 inch lichtmetalen velgen, HD matrix LED-koplampen, het lichtpakket plus met ambient lighting, Privacy Glass en het optiekpakket zwart. Daarnaast zijn er sportieve details zoals een afgevlakt lederen sportstuur, zwarte spiegelkappen en rode remklauwen.

Prijzen

De Audi A6 50 TFSI e Quattro Advanced Edition is er nu vanaf € 66.490 en de A6 50 TFSI e Quattro S Edition Competition vanaf 68.490 euro. De A6 55 TFSI e Quattro S-Edition Competition staat in de boeken vanaf € 76.490. De meerprijs voor de Avant bedraagt in alle gevallen € 3.500.