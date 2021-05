Autotest | Het klinkt nogal zwart-wit: we moeten elektrisch rijden. Gelukkig zijn er vele variaties, van een eenvoudige elektrische hulpmotor tot de volledig elektrische auto. Daarbij zijn sommige elektrische auto's rijdende ambassadeurs van de vooruitgang, terwijl het bij andere exemplaren louter gaat om fiscaal voordeel. Wat doet elektrische aandrijving voor de Audi A6 Avant? Dit is immers geen groene rakker, maar een zakenauto waarbij het draait om prestige en prestaties. Toch?

Bij "elektrisch rijden" is de Audi A6 niet de eerste auto die in de gedachten opkomt. De A6 is een zeer grote auto waarbij het gaat om luxe en uitstraling. Daarbij is de "Avant" (stationcar) al jaren favoriet omdat het lijnenspel hierbij nog beter tot zijn recht komt. De hier geteste (half) elektrische versie ziet er hetzelfde uit als iedere andere Audi A6. Voor wie niet wil uitstralen een wereldverbeteraar te zijn of uit te zijn op belastingvoordeel is dit dus een passende keuze.

Ruimte

Ook binnenin deze nieuwe uitvoering van de A6 is alles bij het oude gebleven. Het interieur is nog altijd smetteloos en strak. De combinatie van glimmend zwarte panelen met chroom zorgt voor een hoog technologische uitstraling. Dat de A6 tot de topmodellen van Audi behoort blijkt uit het dubbele beeldscherm midden op het dashboard. Centraal staat een beeldscherm waarmee het gebruikelijke audio-, communicatie- en navigatiesysteem kan worden bediend. Daar onder is een tweede beeldscherm te vinden. Op de plek waar voorheen de knoppen van het klimaatcontrolesysteem waren te vinden, zit nu een beeldscherm waarmee diezelfde "airco" kan worden bediend. Het voordeel is, dat meerdere functies nu kunnen worden gecombineerd, zodat het aantal knoppen kon worden beperkt.

De ruimte voorin is uitstekend, waarbij de stoelen van de testauto positief opvallen. De voorstoelen zijn weliswaar zeer stevig, maar omdat ze (voor de testrijder) de perfecte vorm hebben en het lichaam op exact de juiste plekken ondersteunen werden ze als buitengewoon aangenaam ervaren. Het zal niet als een verrassing komen dat de ruimte achterin deze riante stationcar uitstekend is. Ook met grote volwassenen voorin, hebben volwassenen achterin nog centimeters beenruimte over.

De Audi A6 Avant heeft van nature een minder grote bagageruimte dan gemiddeld. Echter, vanwege de batterij is de kofferruimte van deze deels elektrische versie nog kleiner. In plaats van de gebruikelijke 565 liter (1.680 liter met opgeklapte achterbank) meet de bagageruimte nu 504 liter (1.535 met achterbank plat). Voor een auto in dit segment is dat uiterst beperkt, maar in absolute zin blijft het heel veel ruimte.

Uitrusting

Bij iedere Audi geldt dat de uitrusting sterk afhankelijk is van de aangevinkte opties, en dat geldt ook voor deze A6. De testauto kost rijklaar 91.000 euro, maar moet het desondanks stellen zonder sleutelvrije toegang, dodehoek-detectie, inductielader voor de smartphone of camera's rondom. Ook is de testauto niet voorzien van een hoogwaardig audiosysteem, maar gelukkig is de kwaliteit van het standaard audiosysteem al heel behoorlijk.

Audi biedt nog geen virtuele assistent aan. Het infotainment-systeem accepteert gesproken opdrachten, maar deze dienen in een vaste volgorde en gebruik makend van standaard commando's te worden uitgesproken. Wanneer dat wordt gedaan, is de Audi een goed verstaander.

Plug-in hybride

De reden om de Audi A6 juist nu te testen is de komst van de "e"-uitvoering, ofwel de plug-inhybrid (PHEV, voor plug-in hybrid electric vehicle). Onder de motorkap is naast de traditionele benzinemotor (2.0 liter, viercilinder) een elektromotor te vinden. De energie voor de elektromotor wordt opgewekt tijdens het uitrollen en remmen. Zoals de naam "plug-inhybrid" al aangeeft, kan daarbij ook worden geladen met een stekker. Hierdoor heeft de elektromotor een veel groter aandeel dan bij een hybride zonder stekker. Dat vertaalt zich in betere prestaties wanneer beide motoren de krachten bundelen, plus de mogelijkheid om geruime afstanden geheel elektrisch af te leggen.

„Het weggedrag is onveranderd uitstekend en de elektronica verstoort het gevoel tussen auto en bestuurder niet“

De Audi A6 PHEV is beschikbaar in twee varianten: de "50 TFSI e" en de "55 TFSI e Competition". De eerste is goed voor een totaal vermogen van 299 pk / 370 Nm. De hier gereden "55 TFSI e Competition" heeft een systeemvermogen van 367 pk / 500 Nm. Beide versies zijn voorzien van een 1.4 kWh sterke lithium-ion batterij waarmee in theorie 51 km geheel elektrisch kan worden afgelegd. Opladen kan aan het stopcontact thuis of aan een publiek laadpunt. Afhankelijk van het beschikbare vermogen duurt het laden 2.5 uur (bij 7.4 kW) of 4 uur (bij 3.6 kW). De cijfers van Audi komen goed overeen met de praktijk. Tijdens de diverse testritten kon steeds tussen de 50 en 55 km op alleen de elektromotor worden afgelegd, vervolgens kostte het laden 3 tot 4 uur.

Prestaties en verbruik

Indien de batterij voldoende is geladen, vangt iedere rit aan in de elektrische modus. Dan is merkbaar dat de elektromotor van de A6 niet zo sterk is als die van een volledig elektrische auto. Echter, nog steeds biedt de A6 de ultieme souplesse die kenmerkend is voor elektrisch rijden. Daarbij is deze plugin-hybrid nog stiller dan een gewone A6 en zelfs stiller dan auto's uit een (nog) hoger segment met conventionele aandrijving. Al na een paar kilometer zal menigeen ervan overtuigd zijn dat dit de toekomst is!

Om de beschikbare energie optimaal over de rit te verdelen, kan de bestemming in het navigatiesysteem worden ingevoerd. Dan wordt de last zo efficiënt mogelijk over de benzine- en de elektromotor verdeeld (meest waarschijnlijk: elektrisch de stad uit, op de snelweg benzine, elektrisch de stad van bestemming in). Wanneer de bestemming bekend is, maakt de A6 bovendien gebruik van GPS data om automatisch bij te remmen. Door voor bochten, afslagen of rotondes al automatisch te remmen wordt extra bewegingsenergie omgezet in elektriciteit en dat zorgt voor een significant lager verbruik. Bovendien: in de praktijk is het heel prettig dat de auto met de bestuurder meedenkt, als een bevestiging dat de bestuurder het juiste doet. Een gemiste kans: een camera leest verkeersborden en toont de laatst geziene snelheidsbeperking naast de snelheidsmeter, maar desondanks past de cruise-control de snelheid niet automatisch aan.

Wanneer de batterij bijna leeg is, schakelt het systeem over op "parallel-hybride" modus. Dan assisteert de elektromotor alleen kortstondig voor een lager verbruik en betere prestaties. Reken bij een kalme rijstijl dan op een verbruik van zo'n 5.3 liter per 100 km; extreem zuinig voor zo'n grote en sterke auto!

Dit is de vierde PHEV van Audi die op rij gereden is, en veruit de fijnste! Bij andere modellen is er een groot verschil in de reactie op het gaspedaal tussen rijden op de benzine- of de elektromotor. Ook kan het gewicht van de batterij het karakter beïnvloeden of is merkbaar dat er heel veel elektronica tussen de bestuurder en het mechaniek zit. De "A6 55 TFSI e" kent geen van deze nadelen. Het weggedrag is onveranderd uitstekend en de elektronica verstoort het gevoel tussen auto en bestuurder niet. Alleen wanneer beide motoren hun krachten bundelen is dat overduidelijk merkbaar. Dan is bijna 400 pk beschikbaar en is dit een machtig snelle auto die duidelijk maakt dat elektrische aandrijving er niet alleen is voor het milieu, maar ook voor de sensatie!

Conclusie

Wat doet plug-inhybride aandrijving voor de Audi A6? Niets dan goeds! De "55 TFSI e Competition" is machtig snel, biedt ultieme souplesse en is nog stiller (dus comfortabeler) dan een conventionele A6. De techniek heeft geen invloed op het weggedrag. Ook als plug-inhybride stuurt de A6 prima en is de wegligging uitstekend. Het vorstelijke vermogen kan daarom (bijna) straffeloos worden benut.

Daarbij liggen de aanschafkosten en de kosten per kilometer lager dan die bij een Audi A6 met conventionele aandrijving. Echter, het prijsverschil met een geheel elektrische auto is zo klein, dat de verleiding groot is om meteen de overstap te maken naar volledig elektrisch rijden. Wie echter om welke reden dan ook nog niet klaar is voor de geheel elektrische auto, heeft aan de A6 PHEV een uitstekende tussenoplossing. De De "55 TFSI e" biedt veel voordelen van elektrisch rijden en tegelijkertijd het vertrouwde karakter van de A6 Avant.

plus Machtig snel

Uiterst comfortabel

Stil, soepel en superieur als een elektrische auto min Alleen compleet met optiepakketten

Bagageruimte minder groot dan gemiddeld

Nauwelijks voordeliger dan volledig elektrische e-tron

