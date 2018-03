Audi RS5 nu ook als Sportback

28 maart 2018 | Audi Sport lanceert op de New York International Auto Show (28 maart - 9 april 2018) de Audi RS 5 Sportback. De sportieve vijfdeurs coupé komt in de tweede helft van dit jaar op de markt, te beginnen in de Verenigde Staten en Canada.

Voor de aandrijving van de Audi RS 5 Sportback zorgt de 2.9 TFSI twinturbo V6 uit de RS 5 Coupé met 331 kW/450 pk en een maximum koppel van 600 Nm, dat tussen 1.900 en 5.000 tpm wordt geleverd. De Audi RS 5 Sportback accelereert in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 280 km/u (met het optionele RS dynamic pakket). Hij is standaard uitgerust met een achttraps tiptronic-automaat met korte schakeltijden.

Daarbij is de Audi RS 5 Sportback uiteraard voorzien van Quattro vierwielaandrijving. Het centrale differentieel van het systeem verdeelt de aandrijfkrachten over de voor- en achteras in de verhouding 40:60. Bij gripverlies op één as kan tot wel 85 procent naar voren worden gestuurd en maximaal 70 procent naar achteren. Optioneel is een sportdifferentieel leverbaar.

Dankzij zijn RS-sportonderstel ligt de Audi RS5 Sportback zeven millimeter dichter op het asfalt dan de S5 Sportback. Klanten kunnen ook kiezen voor het RS-sportonderstel plus met Dynamic Ride Control, keramische remschijven en Dynamic Steering met traploos variabele overbrenging. Met de Audi drive select-knop in het interieur zijn de aandrijflijn, besturing en het onderstel aan te passen aan de voorkeur van de bestuurder.

De Audi RS 5 Sportback staat op 19 inch lichtmetalen velgen (20 inch exemplaren zijn optioneel). Hij is meteen herkenbaar als RS-model, onder meer door zijn uitgebouwde wielkasten, honingraatgrille en ovale uitlaatpijpen. In het interieur wordt die sportieve lijn doorgezet met RS-sportstoelen, een multifunctioneel, met leer bekleed sportstuur en speciale RS-displays in de Audi virtual cockpit.

De Audi RS 5 Sportback debuteert in de tweede helft van 2018 in de VS en Canada. In Nederland wordt hij leverbaar vanaf december.