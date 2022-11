Alpina introduceert vernieuwde XB7

Het nieuwe uiterlijk van de ALPINA XB7 wordt gekenmerkt door een tweedelig lichtontwerp. De verlichte BMW 'Iconic Glow'-nier is een blikvanger. De ALPINA voor- en achterbumpers nemen de nieuwe designtaal van het exterieur over en maken de uitstraling compleet. ALPINA interieurdetails, zoals de blauw verlichte versnellings-keuzeschakelaar, zetten accenten in het interieur. Elke auto van ALPINA is genummerd en deze exclusiviteit is zichtbaar op het productieplaatje in de middenconsole. Het nieuwe ontwerp van het grote gebogen display heeft het typische ALPINA blauwgroene kleurenschema.

De V8-motor met bi-turbo-oplading haalt een vermogen van 621 pk uit een cilinderinhoud van 4,4 liter. Deze SUV bereikt de 100 km/uur-grens in slechts 4,2 seconden; de sprint naar 200 km/uur duurt 14,8 seconden en de topsnelheid bedraagt 290 km/u. Moderne motortechnologie, waaronder het BMW mild hybrid-systeem, vormt de basis voor de prestaties en vermogensreserves van de aandrijving. Kenmerkend is een koppel dat vroeg kan worden opgeroepen: 800 Nm is beschikbaar vanaf 1.800 tpm.

De nieuwste transmissiegeneratie van ZF met geïntegreerde 48 volt vermogenselektronica claimt schakelcomfort op het hoogste niveau. Afhankelijk van de gekozen rij- of transmissiemodus is het schakelen volgens de fabrikant nauwelijks merkbaar en soepel of sportief aanwezig. De aandrijfkrachten worden door de BMW xDrive vierwielaandrijving volledig variabel over de voor- en achteras verdeeld.

De technische basis voor de rijervaringen wordt gevormd door het ALPINA-sportonderstel met adaptieve dempers, twee-assige luchtvering en actieve rolstabilisatie. De rijhoogte kan tot 40 mm worden verlaagd, afhankelijk van de gekozen rijmodus of bij snelheden boven de 160 km/uur (20 mm) en 250 km/uur (40 mm); dat komt met name de rechte-lijn stabiliteit en luchtweerstand ten goede. De daarmee gepaard gaande verlaging van het zwaartepunt en veranderingen in de geometrie van de ophanging hebben volgens de ontwerpers een positief effect op het rijgedrag en de wegligging.

Voor de ALPINA XB7 biedt de fabrikant uit de eigen bekledingsstudio het meest uitgebreide assortiment Lavalina lederen interieurs uit de geschiedenis van het bedrijf. De klant kan tot in detail bepalen hoe het interieur moet worden.

De vernieuwde ALPINA XB7 is per direct te bestellen bij exclusief ALPINA vertegenwoordiger voor Nederland, Dusseldorp, met vestigingen in Apeldoorn en Den Haag.