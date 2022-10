Alpina B4 Gran Coupe komt naar Nederland

De Alpina spoiler aan de voorkant benadrukt het sportieve front, terwijl een onopvallende spoiler aan de achterkant de lijn van de coupé voortzet. De nieuwe Alpina CLASSIC 20 inch wielen herinterpreteren het typische 20-spaaks wielontwerp dat synoniem is met het merk. Substantiële veranderingen aan de ophanging, chassis aanpassingen en speciaal voor Alpina ontwikkelde Pirelli P ZERO ultra-high performance banden claimen een superieure rijervaring.

De vierwielaandrijving is gebaseerd op het BMW xDrive-systeem, dat een volledig variabele koppelverdeling tussen de voor- en achteras mogelijk maakt. Bij Alpina is de koppelverdeling op de achterwielen gericht. Bovendien zorgt het elektronisch gestuurde achter sperdifferentieel voor tractie en wendbaarheid, vooral tijdens dynamisch bochtenwerk. Het remsysteem is afgestemd op het rijgedrag van de Alpina B4. Vaste remklauwen met vier zuigers met 395 mm schijven op de vooras en zwevende remklauwen met 345 mm schijven op de achteras beloven royale veiligheidsreserves. Het optionele high-performance remsysteem met geperforeerde lichtgewicht composiet remschijven belooft nauwkeurigere pedaalfeedback en thermodynamische reserves.

De standaarduitrusting combineert comfortfuncties zoals stoel- en stuurwielverwarming met de nieuwste BMW Driving Assistant-technologie. De interieurbekleding van het voertuig kan worden aangepast aan de individuele wensen van elke klant; Alpina's eigen leerwerkplaats biedt vrijwel onbeperkte ontwerpmogelijkheden met de unieke Lavalina lederen interieurs.

Voor de Alpina B4 is een breed scala aan BMW en BMW Individual lakkleuren beschikbaar. De Alpina Blue en Alpina Green metallic lakafwerkingen die synoniem zijn met het merk zijn exclusief voorbehouden aan modellen van Alpina.

Naast de B4 met benzinemotor levert Alpina ook een dieseluitvoering, de D4 S. Deze beschikt over een zescilindermotor van 3,0 liter met Bi-Turbo-oplading en mild-hybrid technologie en levert een maximumvermogen van 355 pk en een maximum koppel van 730 Nm. De Alpina D4 S accelereert van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden en biedt een topsnelheid van 270 km/u.

De nieuwe Alpina B4 en D4 S modellen zijn per direct te bestellen bij exclusief Alpina vertegenwoordiger voor Nederland, Dusseldorp, met vestigingen in Apeldoorn en Den Haag.