Volkswagen onthult nieuwe Caddy

20 februari 2020 | Volkswagen Bedrijfswagens presenteert de compleet nieuwe Caddy. De vijfde generatie van de marktleider in Nederland heeft een sportiever design, is ruimer dan voorheen en staat bol van de technologie die de actieve veiligheid, connectiviteit en efficiency naar een hoger niveau moet brengen. De nieuwe Caddy is leverbaar vanaf eind 2020.

De vijfde generatie van de Caddy is tot in het kleinste detail helemaal nieuw. Hij is nu gebaseerd op het MQB-platform van de Volkswagen Groep en dat brengt een groot aantal voordelen met zich mee. Het nieuwe platform gaf de designers van Volkswagen Bedrijfswagens alle ruimte voor een compleet nieuw ontwerp. Opvallende designkenmerken zijn de visueel aflopende daklijn, de langere wielbasis en grotere wielen. De LED-verlichting is niet alleen een kenmerkend onderdeel van het front, maar is ook naadloos geïntegreerd in de lijnvoering van de voorspatborden. Onderscheidende designfeatures aan de achterzijde zijn de verticale, smalle LED-lichten en de achterdeuren zonder ruit.

De wielbasis van de korte versie is nu 73 mm langer en de laadruimte 50 mm breder en 7 mm hoger vergeleken met zijn voorganger. De totale laadcapaciteit is daarmee gegroeid tot 3,3 m3 en vanwege de extra grote laadopening is het nu ook mogelijk om een europallet overdwars te laden. De Caddy Maxi kan met zijn nieuwe, 139 mm langere schuifdeur en zijn laadcapaciteit van 4,0 m3 nu tot twee europallets vervoeren.

De cabine is volledig nieuw ontworpen en biedt naast de extra ruimte ook meer comfort dan voorheen. Voorbeelden zijn de nieuwe AGR Ergocomfort-stoelen die zijn ontworpen voor comfort bij lange ritten, de 230 Volt-aansluiting, LED-interieurverlichting en de neerklapbare passagiersstoel met tafelfunctie. De nieuwe Caddy is ook leverbaar met het Keyless Access voor extra gemak bij het openen, starten en sluiten. De laadruimte kan ook afzonderlijk worden geopend of gesloten.

De nieuwe Caddy is digitaler dan voorheen. Om te beginnen is hij leverbaar met verschillende infotainmentsystemen met schermen tot 10 inch en de naar wens te personaliseren Digital Cockpit. De topversie (Innovision Cockpit) combineert de Digital Cockpit met het grootste infotainmentsysteem en biedt een ongekende digitale ervaring. De nieuwe eSIM geeft toegang tot online diensten van We Connect en met het vernieuwde App-Connect kan nu ook draadloos Apple Carplay worden gebruikt. Voortaan is de gewenste temperatuur of het audiovolume in te stellen met een "swipe" naar links of rechts.

Hij biedt daarnaast 19 verschillende assistentiesystemen en is nu ook leverbaar met Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Emergency Assist, Trailer Assist en Side Assist in combinatie met Rear Traffic Alert. De nieuwe besteller is tevens de eerste Volkswagen Bedrijfswagen die leverbaar is met Travel Assist, waarmee voornamelijk op snelwegen en provinciale wegen vergaand autonoom kan worden gereden.

De nieuwste Caddy-generatie is uitgerust met TDI-motoren die voldoen aan de Euro 6 emissies die in 2021 van kracht worden. Ze zijn niet alleen schoner, maar naar verwachting ook tot 12% zuiniger dan hun voorgangers. Alle versies, variërend van 55 kW / 75 pk tot 90 kW / 122 pk, zijn voorzien van twee SCR-katalysatoren die een dubbele AdBlue-dosering injecteren voor een verlaagde uitstoot. Net als zijn voorganger wordt de nieuwe Caddy ook leverbaar als TGI-variant op aardgas.

De nieuwe Volkswagen Caddy is vanaf eind 2020 leverbaar. De Caddy Maxi volgt begin 2021. De uitvoeringen, prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.

