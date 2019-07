Volkswagen stopt productie Beetle

11 juli 2019 | Na meer dan zeventig jaar en 21,5 miljoen auto's is de productie van ooit de Kever en nu de Beetle beƫindigd. De laatste auto, een Denim Blue Beetle, rolde deze week van de productielijn in Volkswagen's fabriek in het Mexicaanse Puebla. Als eerbetoon aan een bijzondere historie krijgt hij een prominente plek in het lokale museum van Volkswagen.

In ruim zeventig jaar verkocht Volkswagen wereldwijd 21,5 miljoen Kevers en Beetles, waarvan zo'n half miljoen in Nederland. De productie van de oorspronkelijke Kever startte in 1945 in Duitsland en werd pas in 2003 in Mexico beëindigd. Daarmee is de Kever 's werelds langst en meest geproduceerde auto op hetzelfde platform. Ondertussen verscheen in 1998 de New Beetle, één van de eerste auto's die qua design het principe van 'modern retro' introduceerde. Met dit model herintroduceerde Volkswagen het herkenbare Kever-design voor een nieuwe generatie automobilisten. Tussen 1998 en 2010 verkocht Volkswagen meer dan 1,2 miljoen New Beetles. In 2011 werd hij opgevolgd door de derde en huidige generatie Beetle, waarvan er meer dan 500.000 werden geproduceerd.

In ons land zijn miljoenen mensen opgegroeid met de Kever en Beetle, waarvan er in Nederland zo'n 500.000 zijn verkocht. 71 jaar geleden haalde Pon's Automobielhandel, de allereerste importeur van Volkswagens ter wereld, zes Kevers naar Nederland. Het eerste exemplaar uit die historische lichting van zes auto's bestaat nog steeds. Deze Kever, met chassisnummer 337, is een symbool voor de start van de mobiliteit in ons land.

Op basis van die oorspronkelijke Kever schetste Ben Pon senior op 3 april 1947 de inmiddels iconische T1 in zijn agenda; dit boekje ligt nu in het Rijksmuseum. Deze Transporter met Kever-techniek staat aan de basis van het succes van Volkswagen Bedrijfswagens wereldwijd.

Nederlandse Kever-feitjes