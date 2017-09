TVR Griffith is terug

8 september 2017 | Als start van een nieuw tijdperk in de geschiedenis presenteert TVR tijdens Goodwood Revival een compleet nieuwe sportwagen, de TVR Griffith. De nieuwe TVR, die voor het eerst te zien is voor publiek en pers, is de eerste TVR die het merk presenteert sinds het Britse bedrijf weer is opgestaan. Het exterieur is ontworpen om zowel opvallend als aerodynamisch efficiënt te zijn. Het tijdloze sportwagensilhouet wordt benadrukt door diepe luchtinlaten die zorgen voor maximale neerwaartse druk en motorkoeling.

De nieuwe TVR Griffith wordt aangedreven door een ongeblazen 5.0-liter V8 Cosworth-motor, met een vermogen van 400 pk per 1.000 kg en voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak. Een topsnelheid van meer dan 322 km/h (200 mph) en een acceleratie van 0-60 mph in minder dan 4 seconden zijn vanzelfsprekend.

De nieuwe TVR Griffith die aan het publiek wordt getoond beschikt over Launch Edition-specificaties, wat betekent dat de auto is voorzien van een lederen interieur, speciale lichtmetalen velgen, Launch Edition lak en een op maat gemaakt infotainmentsysteem. De productie start eind 2018, de prijs in het Verenigd Koninkrijk bedraagt £90,000. De prijs van de linksgestuurde versie is nog niet bekend.

Ontworpen om zowel uitgesproken als aerodynamisch efficiënt te zijn, wordt de voorkant van de nieuwe TVR Griffith gedomineerd door een grote, hoekige grille die slechts enkele centimeters boven de voorspoiler begint. Diepe luchtinlaten zijn opgenomen in de bumperhoeken, niet alleen om de remmen optimaal te koelen, maar ook voor extra neerwaartse druk en stabiliteit. De koplampen doen zonder twijfel denken aan voorgaande TVR Griffith's.

De voorspoilers volgen de contouren van de voorwielen en leiden het oog naar de slanke heuplijn van de auto, geaccentueerd door een geometrische luchtinlaat en dubbele uitlaten aan beide zijden. De lage daklijn draagt bij aan de aerodynamica en leidt de lucht naar de fraai gevormde achterzijde van de auto, waar de LED-verlichting en de geïntegreerde diffusor het meest in het oog springen.

Tegen de trend in waarbij auto's steeds groter worden, is de nieuwe TVR Griffith de compactste auto in zijn klasse met een lengte van 4.314 mm, een breedte van 1.850 mm en een hoogte van 1.239 mm. Met dan aan de lichtgewicht constructie en koolstofcomposiet carrosseriedelen weegt de TVR Griffith 1.250 kilo. Ondanks de compacte afmetingen belooft het interieur van de nieuwe TVR Griffith veel comfort en praktisch gemak, zodat de auto geschikt zou zijn voor dagelijks gebruik en lange afstanden.

Het interieur is geheel gebouwd rondom de bestuurder, met een instrumentenpaneel in een speciaal ontworpen instrumentencluster waar alle bedieningsknoppen zijn bijeengebracht. Het infotainmentsysteem, speciaal ontworpen voor TVR, is centraal gemonteerd met een beeldscherm in portretformaat. Het interieur is afgewerkt met leder en verder heel overzichtelijk door uitsluitend de aanwezigheid van zaken die bijdragen aan de 'Spirit of Driving'.

De nieuwe TVR Griffith is de eerste productieauto die voorzien is van iStream architectuur. iStream combineert lichtgewicht Formule 1-technologie met een hoge veiligheidsstandaard. Onnodig gewicht is geëlimineerd, niet alleen om de prestaties en dynamiek te verhogen, maar ook om de duurzaamheid van de componenten te verbeteren. De iStream-structuur van de nieuwe TVR Griffith is opgebouwd met aan staal en aluminium verbonden koolstofcomposiet, verpakt in een koolstofcomposiet carrosserie. In geval van een aanrijding worden de krachten opgevangen door crashstructuren aan de voor- en achterzijde, zodat het chassis intact blijft en schade aan de carrosserie beperkt blijft.

Remmen gebeurt door middel van aluminium remklauwen met zes zuigers en 370 mm zwevende geventileerde schijven aan de voorzijde en aluminium remklauwen met vier zuigers en tweedelige 350 mm geventileerde remschijven aan de achterzijde. Om de grip verder te verbeteren met behoud van het gevoel en feedback van het stuur, heeft de nieuwe TVR Griffith aan de achterzijde grotere en bredere wielen (20 inch, 275/30 banden) dan aan de voorzijde (19 inch, 235/35 banden). Om aan de Europese typegoedkeuring te voldoen, is de auto voorzien van ABS en een instelbaar tractiecontrolesysteem.