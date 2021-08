Rij-impressie | Wanneer autoliefhebbers op vakantie gaan, letten ze niet alleen op het landschap of de cultuur. Ze kijken ook naar de auto's. En wie in Japan is geweest heeft vast een wonderlijk retro-voertuig opgemerkt met moderne techniek, maar zonder naamplaatje. Het gaat hier om de "Will Vi", dat in feite een bijzonder project van Toyota is. Eén van die unieke Japanse auto's wist zijn weg te vinden naar Nederland en vervolgens naar de redactie van Autozine...

Het begon allemaal als een uniek marketingproject. Diverse merken wilden zich nadrukkelijker richten op jonge kopers. Onder het label "Will" brachten onder andere Panasonic, Kao, Asahi Beer en Toyota producten uit gericht op jongeren. De toon van de marketingcampagne en de vormgeving (veelal in het oranje!) moesten hen aanspreken.

Over het succes van de Will elektronica (Panasonic), Will huishoudelijke producten (Kao) en het Will bier kunnen we geen uitspraken doen, maar het uitstapje van Toyota werd geen succes. De Will Vi was slechts twee jaar op de markt (2000 en 2001) omdat de verkoopcijfers sterk achterbleven bij de verwachtingen.

Vormgeving

Aan de vormgeving kan het niet hebben gelegen, want zowel toen als nu is de Will Vi zonder enige twijfel onderscheidend. Meerdere merken lieten zich eind jaren '90 inspireren door klassieke auto's en de vormgevers van Will hebben overduidelijk gekeken naar de Citroën 2CV en Ami6. De achterruit die tegen de rijrichting in staat en de ronde daklijn geven er echter een moderne draai aan.

Niet alleen de buitenkant is origineel, de binnenkant van de Vi is nog veel gekker! Japanners zijn dol op auto's die van binnen zijn ingericht als een gezellig "huiskamertje" en de vormgevers hebben hun kans gegrepen om dat concept in deze uitzinnige auto tot in het extreme uit te werken. Zo staan er geen stoelen voorin, maar een bankje. Aan de stuurkolom is een komisch grote hendel bevestigd voor de bediening van de automaat, en voor de broodnodige verwarring is zo'n zelfde hendel ook ingezet voor de stoelverstelling. Midden op het dashboard staat een overmaatse klok, want zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. In een anderhalf hoge DIN-ruimte kan een radio naar keuze worden gebouwd, in dit geval een exemplaar van Lexus. Dat er een logo op de radio staat is bijzonder, want op de rest van de Vi is juist geen enkel Toyota-logo te vinden. De boodschap is: dit is een Will, geen Toyota.

Vanwege de rechtopstaande achterruit staat de achterbank nadrukkelijk rechtop en daarom is de ruimte achterin gering. Sowieso gaat vorm duidelijk voor functie, want de bagageruimte is zeer klein voor een auto van deze omvang. Let op dat de achterklep alleen kan worden ontgrendeld met een sleutel. "Even" iets uit de kofferruimte pakken vereist dus altijd dat de motor wordt uitgeschakeld. Ondanks de vreemde vormen is het koetswerk goed te overzien, waardoor de Vi zich even makkelijk laat rijden als gewone auto's.

Rijeigenschappen

Dat laatste is niet zo gek, want onderhuids is de Will Vi een Toyota Yaris. Echter, de Vi voelt beduidend groter. Ook een groot verschil: de Vi voelt veel minder solide dan een Yaris. Ondanks de jonge leeftijd en beperkte kilometerstand heeft de geteste auto (te) veel rammels en gebruikssporen.

„Onderhuids gebruikt de Will Vi de techniek en het platform van de Toyota Yaris, waardoor deze exoot heel gewoon rijdt“

De Will Vi wordt aangedreven door dezelfde motor als de Toyota Yaris. Maar, de Vi heeft altijd een automaat, omdat dat in Japan de norm is (menigeen kan zelfs geen handgeschakelde auto bedienen). Omdat de Vi is ontworpen voor de Japanse markt en omdat er nooit plannen zijn geweest voor export, is het weggedrag geheel afgestemd op de Japanse smaak. Dat wil zeggen: een boterzacht onderstel en gevoelloos lichte besturing. In dit geval is dat geen nadeel, het past perfect bij het "huiskamergevoel" en zorgt voor een ontspannen karakter. Bij de Will Vi gaat het om onderweg zijn, niet om autorijden.

Ondanks de automaat en het zachte onderstel voelt de Vi niet trager of zwaarder dan een vergelijkbare Toyota Yaris. Het gevoel in de remmen is nog altijd goed en de korte remweg geeft niet het gevoel van enig overgewicht door het grotere koetswerk. Ook de kleine draaicirkel is gebleven, alhoewel die ten opzichte van de maat van de auto nu verrassend klein is.

De motor van deze youngtimer presteert nog altijd met gemak en geeft mede dankzij de automaat heel veel rust. De Vi is niet snel of scherp, maar vlot genoeg om moeiteloos mee te komen met het verkeer en nooit te verlangen naar meer vermogen. In feite rijdt de Will Vi als een heel gewone auto, terwijl de inzittenden zich er altijd van bewust zijn dat hun koets alles behalve gewoon is.

Conclusie

De Will Vi is het resultaat van een kortstondig experiment van onder andere Toyota. Diverse Japanse fabrikanten wilden samen onder het label "Will" met uniek vormgegeven producten een jonge doelgroep aanspreken. Toyota gaf hier invulling aan met een compacte auto met retro-stijlring Onderhuids gebruikt de Will Vi de techniek en het platform van de Toyota Yaris, waardoor deze exoot heel gewoon rijdt (en zonder al te veel risico als liefhebbersauto kan worden aangeschaft).

De Will Vi is geen succes geworden en dat heeft vooral te maken met de prijs. De Vi is geen zogenaamde "kei-car" en komt daarom niet in aanmerking voor alle financiële voordelen die daar in Japan bij horen. Daarom was de Vi relatief kostbaar en dat is juist voor jonge kopers een probleem. Op het product zelf is weinig aan te merken. Vorm gaat weliswaar voor functie, maar die vorm is zo knotsgek dat dat het waard is. Tegelijkertijd rijdt de Vi als een heel gewone Toyota, vandaar dat een echte liefhebber dit exemplaar naar Nederland heeft gehaald. Immers: waar een Will is, is een weg!

plus Comfortabel

Originele vormgeving

Even verstandig als een doorsnee Toyota min Minimale ruimte achterin

Verouderde 4-traps automaat

Peugeot 1007

"Wat een leuke auto!"

Audi A2

"Speeldoosje"

Nissan Cube

"Blokje om"

Daihatsu YRV

"Yellow Racing Vehicle"