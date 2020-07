Toyota introduceert Corolla Sedan GR-Sport

17 juli 2020 | Toyota breidt het aanbod van de Corolla Sedan uit met de GR-Sport. Het design krijgt hiermee een sportieve tint dankzij onder meer speciale GR-Sport lichtmetalen wielen en pianozwarte exterieuraccenten. Toyota vond inspiratie bij zijn prestatiegerichte GR-modellen en creƫerde een interieurlook met verwijzingen naar zijn racedivisie Toyota GAZOO Racing.

De chromen designaccenten van de Toyota Corolla Sedan hebben plaatsgemaakt voor exterieurdelen uitgevoerd in zwarte pianolak. Voorbeelden zijn de grille, buitenspiegelkappen, B-stijlen van de carrosserie en zijskirts die het lage zwaartepunt van de auto benadrukken. Tot slot is deze speciale uitvoering te herkennen aan de zwarte logo's voor en achter.

De zwarte C-vormige sierelementen op de hoeken van de voorbumper accentueren de breedte van de Corolla Sedan. Standaard staat de GR-Sport op exclusieve, deels zwarte 10-spaaks 18-inch lichtmetalen wielen. De uiteinden van de spaken zijn aluminiumkleurig en voor een extra sportief accent is het centraal geplaatste Toyota logo rood omcirkeld.

Aan de achterzijde is de Corolla Sedan GR-Sport voorzien van een subtiele, in de achterklep geïntegreerde spoiler in de kleur van de carrosserie, een zwartkleurige afwerking van de kentekenplaathouder en een GR-Sport-logo. De koper kan kiezen uit acht carrosseriekleuren waaronder de nieuwe kleur Dynamic Grey. Die kan met zes andere kleuren gecombineerd worden met een zwart dak. Deze bi-tone kleurstelling is nieuw voor de Corolla Sedan.

Wie de portieren van de nieuwe Toyota Corolla Sedan GR-Sport opent, ziet dorpellijsten van geborsteld aluminium met GR-Sport-logo. Voor een verdere sportieve uitstraling is het interieur voorzien van zwarte hemelbekleding en een stuurwiel dat met geperforeerd leder is bekleed. De speciale sportstoelen met vaste hoofdsteun bieden extra ondersteuning aan het lichaam. De stoelen zijn bekleed met een combinatie van zwarte stof en synthetisch leder met wit/rood stiksel, de huiskleuren van Toyota GAZOO Racing. Ook de achterbank is in dit kleurenschema uitgevoerd. Optioneel is de Corolla Sedan GR-Sport leverbaar met interieurverlichting en LED-verlichting (exterieur).

De Toyota Corolla Sedan GR-Sport wordt in Nederland leverbaar als 1.8 Hybrid en heeft altijd standaard een automaat. Naar verwachting is de Corolla Sedan GR-Sport vervolgens vanaf eind 2020 te koop bij de Toyota dealer. De Toyota Corolla Hatchback en Toyota Corolla Touring Sports zijn al leverbaar als GR-Sport. De prijzen beginnen bij 34.045 euro voor de Hatchback en 35.045 euro voor de ruimere Touring Sports. De vanafprijs van de Corolla Sedan GR-Sport maakt Toyota binnenkort bekend.

Toyota toont nieuwe Corolla sedan

16 november 2018