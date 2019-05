Autotest | Toyota heeft afscheid genomen van de Avensis. Er komt een geheel nieuw luxemodel, de Camry, maar die bedient een hoger segment. En daarmee biedt Toyota geen model meer aan in het zogenaamde D-segment, het meest populaire type auto onder zakelijke rijders. Of misschien toch wel? De nieuwe Toyota Corolla is er namelijk ook als sedan.

Smaken verschillen. In het ene deel van de wereld zijn hatchbacks het meest populair, in het andere deel worden ze gezien als halve auto's. In het ene deel van de wereld moet een auto sportief en dynamisch rijden, in het andere draait alles om comfort en gemak. Daarom bood Toyota de laatste 12 jaar de Auris aan in Europa en de Corolla in de rest van de wereld. Gaandeweg werd de Corolla steeds groter en luxueuzer. De proporties van deze twaalfde generatie benaderen zelfs die van de laatste Avensis. Alhoewel de Corolla sedan korter (-8 cm), smaller (-3 cm) en lager (-4 cm) is, is de wielbasis gelijk (270 cm) en die is bepalend voor de binnenruimte.

Sedan

De vormgeving van de Corolla sedan verschilt van de Corolla hatchback en stationcar. Met de sedan richt Toyota zich voornamelijk op het Oostblok en het Midden-Oosten en daar gelden andere schoonheidsidealen. Of zoals de vormgever van Toyota het zelf verwoordt: "klanten die voor een sedan kiezen hechten aan een voorname uitstraling, minder aan dynamiek". Wat Autozine betreft is de sedan afstandelijk en ontbreekt de persoonlijkheid van de andere versies.

Het grote "geheim" van de nieuwe Corolla is, dat het het eerste model is dat op het nieuwe platform van Toyota is gebouwd. Dit zogenaamde "TNGA"-platform (Toyota New Global Architecture) biedt vormgevers meer vrijheid en zorgt voor meer rijplezier. Dat laatste wordt bereikt door een sterkere constructie (voor veiligheid en een directere reactie op het stuurwiel) en een lager zwaartepunt. Toch valt bij het plaatsnemen in de Corolla sedan vooral de prettige zithouding op. De zit is relatief laag, met exact de juiste hoek ten opzichte van het stuurwiel. De stoelen zijn lekker groot en het koetswerk is goed te overzien. Nog voordat er een meter is gereden, heeft de bestuurder al het gevoel totale controle over de auto te hebben!

Ruimte en uitrusting

Dankzij gebruik van een standaard platform zijn relatief eenvoudig verschillende versies van een auto te realiseren. De sedan kreeg een 6 cm langere wielbasis dan de Corolla hatchback en die extra lengte komt geheel ten goede aan de achterpassagiers. De beenruimte achterin de hatchback is matig, terwijl de sedan precies die extra centimeters biedt waar het in de vijfdeurs aan ontbreekt. Let op dat de zitting van de achterbank hard en hoog is, omdat onder de achterbank de accu's voor de hybride-aandrijving liggen (waarover later meer).

De uitrusting is modern, met de nadruk op veiligheid. Veel actieve veiligheidsvoorzieningen (ongelukken voorkomen) die bij andere merken alleen opties zijn of alleen leverbaar zijn op duurdere uitvoeringen, zijn standaard op de Corolla. Waar Toyota juist op heeft bezuinigd, is het infotainment-systeem. Dit geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem werkt naar behoren, maar blijft op het gebied van vormgeving, reactiesnelheid en logica van de bediening achter bij de concurrentie. Eén van de USB-aansluitingen bevindt zich half onder het dashboard en is daardoor lastig op de tast te vinden tijdens het rijden.

„Alle claims die Toyota maakt over het superieure weggedrag dankzij het nieuwe platform worden waargemaakt“

Weggedrag

Mede omdat de Corolla sedan bijna anoniem is gelijnd, werd weinig verwacht van de rijeigenschappen. En juist op dit punt weet de Corolla sedan het meest te overtuigen! Alle claims die Toyota maakt over het superieure weggedrag dankzij het nieuwe platform worden waargemaakt. Daarvoor is het niet nodig om op het circuit te rijden of om iedere bocht met gillende banden te sturen. Op ieder moment is merkbaar dat de sedan uitstekend in balans is. Dat geeft meer rust bij rechtuit rijden, zorgt ervoor dat de auto minder snel uit koers wordt gebracht door oneffenheden in het wegdek (minder stuurcorrecties) en maakt de Corolla stabieler in de bocht.

Omdat het onderstel van nature goed in balans is, voelt de bestuurder als vanzelf waartoe de auto in staat is. Wanneer dat niet het geval is, grijpt de elektronica steeds in wanneer dat nodig is en reageert de auto anders bij kalm rijden dan bij sportief rijden. De Corolla sedan heeft daarom een meer voorspelbaar weggedrag, en de gemoedsrust die dat geeft is net zo goed een vorm van comfort als luxe of geluidsisolatie.

Hybride

Met het oog op de markten in het Oostblok en Amerika wordt de sedan geleverd met conventionele, grote motoren. In tegenstelling tot Europa heeft men daar namelijk geen milieuprobleem en wil men niet betalen voor geavanceerde techniek. In Nederland neemt Toyota wel verantwoordelijkheid en daarom is de Corolla sedan hier standaard voorzien van een hybride aandrijflijn. Deze is grofweg gelijk aan die van de Toyota Prius en C-HR, maar vernieuwde techniek zorgt voor een nog lager verbruik. Zo is de interne wrijving gereduceerd en is de software waarmee de benzinemotor en de elektromotor op elkaar worden afgestemd verfijnd. De nieuwe, extra sterke "high power hybrid" uit de Corolla hatchback is niet beschikbaar op de sedan.

Dankzij het samenspel tussen de benzinemotor en de elektromotor is de Corolla stiller, sterker en zuiniger (testverbruik 4,4 liter per 100 km) dan soortgelijke auto's met conventionele aandrijving. Nooit is merkbaar wanneer de ene motor het van de andere overneemt of wanneer beide samenwerken. Altijd is merkbaar dat de Corolla meer souplesse en rust biedt dan een auto met alleen een benzine of dieselmotor. Daarmee is deze Corolla sedan zelfs comfortabeler dan de Avensis en biedt Toyota ook meerwaarde boven de andere sedans in dit segment.

Conclusie

Toyota introduceert de twaalfde generatie van de Corolla en brengt die ook naar Europa. Dankzij een nieuw platform is het namelijk makkelijker om de rijeigenschappen per regio aan te passen en daarom is het niet langer nodig om verschillende modellen aan te bieden voor Europa, Amerika en het Oostblok. De sedan verschilt van andere versies van de Corolla met een minder uitgesproken vormgeving. De langere wielbasis geeft de sedan de beenruimte achterin waar het bij de hatchback jammerlijk aan ontbreekt. Die langere wielbasis zorgt voor een iets minder dynamisch weggedrag, maar wel voor meer rust op de lange afstand.

Of de Corolla sedan een waardige opvolger is van de Avensis blijft de vraag. De Avensis gaf een grootser, voornamer gevoel en had een sterkere uitstraling. Toch heeft de Corolla sedan zeker kans van slagen in Europa, want het aanbod in dit segment bestaat voornamelijk uit "premium" merken met bijbehorende premium prijskaartjes. De rijeigenschappen van de Corolla doen niet onder voor die van de concurrenten, terwijl de hybride aandrijving zorgt voor meer comfort en een lager verbruik.