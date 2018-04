Rolls-Royce presenteert Wraith Luminary Collection

29 maart 2018 | Rolls-Royce presenteert de tot 55 stuks gelimiteerde Wraith Luminary Collection. Het zijn stuk voor stuk zeer exclusieve, met de hand gebouwde autos, ontworpen door het Rolls-Royce Bespoke ontwerpteam. De nieuwe lakkleur Sunburst Grey symboliseert het licht van de zon tijdens het 'gouden uur', het moment dat de zon net is opgekomen. De lak is verrijkt met koperkleurige metaaldeeltjes in de bovenste laag. Met de hand geschilderde coachlines en Wake Channel-lines op de motorkap in Sunburst-motief en accenten zoals de in Saddlery Tan uitgevoerde wielnaafkappen completeren het geheel en verwijzen subtiel naar de kleur van het interieur.

Het interieur is verrijkt met elementen in Tudor Oak. Het uit Tsjechië afkomstige eikenhout is gekozen vanwege de diepe kleur en fijne structuur en voor het eerst is het hout van binnenuit verlicht: 176 ledjes schijnen door het speciaal geperforeerde fineer heen en dat geeft, in combinatie met de verlichte sterrenhemel in het dak een bijzondere uitstraling aan het interieur. De sterrenhemel is ook door de Bespoke-specialisten van Rolls-Royce onder handen genomen en de 1.340 lichtpuntjes zijn nu zo geconfigureerd tijdens een handmatig proces dat 20 uur duurt dat een hemel van vallende sterren is ontstaan. Acht verschillende vallende sterren zijn afwisselend te zien in de verlichte dakhemel.

Het interieur van de Wraith Luminary is voorin afgewerkt met Saddlery Tan, de zitplaatsen achterin zijn bekleed met Anthracite leder om zo de bestuurderspositie een prominente plaats te geven. Contrasterende piping en stiksels koppelen voor- en achterin subtiel aan elkaar. Als alternatief is een nog iets opvallender contrast leverbaar met Seashell-kleurig leder achterin. Beide combinaties komen samen in een perfect bijpassend tweekleurig stuurwiel.

Innovatief is het gebruik van handgeweven, roestvrijstalen stof in het interieur, dat is verwerkt in de centrale transmissietunnel en de deurpanelen en contrasteert met het Tudor Oak hout en Saddlery Tan leder. De metalen draden hebben een diameter van 0,08 tot 0,19 mm en is verwerkt in een patroon met een hoek van precies 55 graden om perfect in het interieurdesign van de Wraith te passen. Alleen al het verwerken van dit materiaal kost drie dagen en vindt plaats in een steriele ruimte.