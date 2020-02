Renault introduceert Twingo Z.E.

24 februari 2020 | Renault introduceert een elektrisch aangedreven versie van de Twingo: de Twingo Z.E. Het aandrijfsysteem van de Twingo Z.E. is gebaseerd op dat van de Renault ZOE en wordt geproduceerd in de fabriek in Cléon, in het westen van Frankrijk. Hier worden ook elektrische aandrijfcomponenten voor andere EV's van Renault en partners gebouwd. De assemblage van de Twingo Z.E. vindt plaats in de Novo Mesto-fabriek in Slovenië, waar alle modellen van de Twingo worden gebouwd en gedistribueerd door heel Europa.

De Twingo Z.E. is gebouwd op een platform dat oorspronkelijk ontworpen is voor elektrische auto's. Het model profiteert dus vanaf de basis van de expertise die Groupe Renault de afgelopen tien jaar heeft opgedaan op het gebied van elektrische voertuigen. De 22 kWh-batterij is ontwikkeld samenwerking met LG Chem en voorzien van de nieuwste generatie lithium-ion cellen. Dankzij de uitgekiende plaatsing van de batterij zijn de passagiers- en bagageruimte ongewijzigd ten opzichte van de Twingo met verbrandingsmotor.

Een primeur voor Renault Z.E. is het watergekoelde warmtemanagementsysteem voor de batterij om die op de ideale werktemperatuur te houden. Samen met de unieke Caméléon-lader is de batterij van de Twingo Z.E. met een snelheid tot 22 kW (AC) op te laden. Tevens is de batterij ingebed in een aluminium harnas voor optimale zijdelingse crashbescherming. De elektromotor levert 60 kW (82 pk) vermogen en een koppel van 160 Nm dat direct vanaf stilstand beschikbaar is. De acceleratie vanuit stilstand naar 50 km/u duurt vier seconden, terwijl de topsnelheid 135 km/u bedraagt. De Twingo Z.E. biedt een actieradius van 250 kilometer volgens de WLTP City-cyclus en 180 kilometer in de gecombineerde WLTP-cyclus. In de 'Eco-modus' is een gecombineerde WLTP-actieradius van 215 kilometer theoretisch haalbaar.

De Twingo Z.E. heeft een B-modus met drie niveaus voor de regeneratieve remfunctie. In de 'zwaarste' stand vertraagt de auto aanzienlijk als het stroompedaal wordt losgelaten. Zodanig zelfs, dat het reguliere rempedaal nauwelijks gebruikt hoeft te worden. Deze modus is bij uitstek bedoeld voor stadsverkeer. Tijdens het vertragen wordt energie geregenereerd en opgeslagen in de batterij voor een optimale actieradius. De 'lichtste stand' van de B-modus zorgt voor minimale vertraging bij het loslaten van het stroompedaal, wat vooral bedoeld is op de snelweg.

De gehele Twingo-reeks inclusief de nieuwe Twingo Z.E. profiteert van Renault EASY CONNECT mobiliteitsdiensten voor, zowel in de auto als op afstand. De uitvoeringen Zen en Intens zijn uitgerust met het Renault EASY LINK multimediasysteem met 7-inch kleuren touchscreen. Optimale smartphone-connectie is mogelijk dankzij Apple CarPlay en Android Auto. De connectiviteitsdiensten omvatten navigatie met real-time verkeersomformatie, Google Search voor relevante zoekopdrachten op internet en Auto-update-service voor automatische en regelmatige updates van alle functies en diensten.

Via de MyRenault smartphone-app zijn bestuurders altijd verbonden met het voertuig. Het mogelijk om een navigatieroute direct vanaf de smartphone naar het systeem in de auto te sturen. De app biedt ook deur-tot-deur navigatie door de looproute van de geparkeerde auto naar de eindbestemming te tonen en een 'Find my car'-zoekfunctie om de auto snel terug te vinden, bijvoorbeeld in een grote drukke parkeergarage.

Bij de Twingo Z.E. worden de diensten van Renault EASY CONNECT uitgebreid met EV-specifieke functies. Net als bij de Renault ZOE zorgen die voor een connectiviteitsdienst voor elektrische voertuigen. Hiermee zijn bijvoorbeeld laadtijden in te plannen om te profiteren van lagere energietarieven thuis tijdens daluren. Tijdens het rijden toont het systeem het rijbereik van de auto op een kaart, voegt het op verzoek de dichtstbijzijnde laadpalen toe en toon het altijd de real-time beschikbaarheid van laadpunten.

Verder kan via de MyRenault-app de batterijstatus gecontroleerd worden en het interieur van de Twingo Z.E. alvast gekoeld of verwarmd worden tijdens het laden, zonder dat dit ten koste gaat van de actieradius. Met behulp van de 'EV Route Planner' kunnen bestuurders een optimale route kiezen inclusief noodzakelijke stops bij laadstations onderweg.

Renault prijst vernieuwde Twingo 2019

15 april 2019

Renault Twingo vernieuwd voor 2019

22 januari 2019

Renault presenteert Twingo GT

18 november 2016

Renault introduceert Twingo GT

6 juni 2016