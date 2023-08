Nieuwe Renault SUV heet Kardian

Maar wat betekent deze naamgeving en welke gedachten roept die op? De Modelnaam Strategie Manager binnen de Renault Global Marketing afdeling, gaat er dieper op in en legt uit welke ideeën en associaties ter tafel zijn gekomen bij het ontstaan van dit model voor de wereldwijde markt.

Een klant legt een associatie met een auto via een naam, die een bepaalde gedachte en gevoel oproept. In het SUV en crossover segment wekken modelnamen de indruk van kracht en wendbaarheid. Bij Renault heeft een aantal modellen om die reden een naam die begint met een krachtige 'K'-klank: Koleos (2008), Captur (2013), Kaptur (2016) Kadjar (2015), Kwid (2015) en Kiger (2021). Als eerste van een toekomstige internationale modelrange zet de volledig nieuwe Renault Kardian deze lijn van sterke en onderscheidende autonamen voort.

Klank en associatie

Niettemin stamt de nieuwe modelnaam Renault Kardian van de Engelse taal. Op het eerste gehoor doet de naam denken aan 'guardian', daarmee bescherming en sterkte symboliserend. De krachtige medeklinkers - K, R en D - versterken die indruk. De naam is echter ook verbonden aan nog een ander sterk beeld. Renault: "Wat de Renault Kardian zo interessant maakt is de wijze waarop die aan wendbaarheid doet denken. Hij doet je denken aan cardiosport - sport, momentum en adrenaline." De zachtere klanken in het woord doen je ook denken aan een vooruitzicht. "De wijze waarop de naam is gestructureerd rond de twee 'A's, XaX-XXaX, zinspeelt op de veiligheid van het voertuig", stelt Renault. Tot slot kan je het woord 'car' ontwaren in de eerste lettergreep van Kardian.

Renaulution

De volledig nieuwe Renault Kardian zal de internationale positie van Renault versterken. Hij debuteert binnenkort op de Latijns-Amerikaanse markt, waarna de verkoop start in andere landen op de wereld. "Deze auto illustreert de Renault Renaulution strategie wereldwijd, met een modelnaam die mensen associëren met technologie, veiligheid en veel ruimte, rijplezier en wendbaarheid", zo besluit een woordvoerder.