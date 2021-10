Renault bouwt Suite No 4

22 oktober 2021 | Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Renault 4 werkte het merk samen met ontwerper Mathieu Lehanneur om de auto opnieuw uit te vinden. De vrucht van die samenwerking is SUITE N°4, een conceptcar die zich inspireertop de geest van een mobiele hotelsuite.

In 2021 viert Renault de zestigste verjaardag van een icoon, Renault 4L, een waar succesverhaal voor het merk. Hij werd geproduceerd in 28 landen en vond op 30 jaar tijd meer dan 8 miljoen exemplaren in honderd landen. Het hele jaar vinden er festiviteiten plaats rondom het model.

De festiviteiten zijn nog steeds aan de gang en er staan nog meer verrassingen op het programma tegen het einde van dit jaar. Vandaag is het de beurt aan een nieuwe samenwerking tussen Renault en de Franse ontwerper Mathieu Lehanneur, het voorlaatste initiatief op de kalender. Design en innovatie op het gebied van mobiliteit zijn altijd al sleutelwaarden geweest voor Renault en designer Mathieu Lehanneur. Een ontmoeting lag dan ook voor de hand.

Arnaud Belloni, Marketingdirecteur Renault, benadrukt "De samenwerking met Mathieu Lehanneur verliep heel natuurlijk. Hij kreeg de opdracht een concept te bedenken dat zijn visie rond de 4L kon uitdrukken. Het product dat daaruit voortvloeide, is uitzonderlijk. Deze auto sluit perfect aan bij de missie die het merk zichzelf heeft opgelegd in het kader van het strategische plan Renaulution: moderne en innovatieve auto's creлren die emoties overbrengen."

Het product van de uitwisselingen tussen het kleur- en materiaalteam van Renault Design en Mathieu Lehanneur is SUITE N°4, een conceptcar die de droomauto van de designer voorstelt, een Renault om in te leven, zowel vanbinnen als vanbuiten. De visie van Mathieu Lehanneur wordt beпnvloed door twee parallelle werelden, die van de auto en die van de architectuur. Renault SUITE N°4 is een spontane auto en een eerbetoon aan de 4L, die zijn zuivere, sobere en eenvoudige geest behoudt en voorrang geeft aan efficiлntie en spontaniteit.

"SUITE N°4 opent de weg naar een mobiliteit die ervaringen wil bieden. Ik wilde de auto- en architectuurwereld samenbrengen om een open hotelkamer te creлren. Beter dan een suite in de mooiste paleizen en precies waar u hem wilt: aan zee, midden in een veld of in beweging in de stad van uw dromen" , vertelt ontwerper Mathieu Lehanneur.

SUITE N°4 neemt de proporties en het lijnenspel van het iconische model over, maar onderging een ware transformatie. Het koetswerk van het achterste gedeelte en de achterklep werden vervangen door een lichtkoepel in polycarbonaat, die de lichtinval van een kunstenaarsatelier weerspiegelt. Op het dak rust een rooster met zonnepanelen dat de zonnestralen op transparante wijze doorlaat en tegelijk helpt om de batterij van de voortaan 100% elektrische autoop te laden.

Vooraan vinden we de iconische lichten, alsook de originele vormen en lijnen. Het radiatorrooster is gemaakt van gepolijst aluminium, dat een zilverkleurig lichteffect creлert en de auto een vloeiende en dynamische uitstraling geeft. Het koetswerk werd tevens behandeld met een legering van drie lagen verf die hem het minerale aspect van cement geven, dat eigen is aan de moderne architectuur.

Franзois Farion, Directeur Design, Kleuren en Materialen bij Renault: "De creatieve dialoog tussen ons Kleur- & Materiaalteam, onze Conceptcars-afdeling en Mathieu Lehanneur was heel verrijkend. We hebben ons ter beschikking gesteld van de ontwerper om zijn interpretatie van de auto zo goed mogelijk uit te voeren, met onze suggesties maar zonder beperkingen, met uitzondering van de haalbaarheid."

Binnenin besliste Mathieu Lehanneur om een stoffen bekleding te gebruiken om warmte en energie in de auto te brengen. De stoelen en het dashboard zijn overtrokken met geel fluweel. De rugleuning van de stoelen is daarentegen voorzien van een dikke geribbelde rupsstof om een robuust effect te creлren. De volledig omgebouwde achterbak is een mengeling van natuurlijke vezels op de vloer en hout voor de uitschuifbare lade die de binnenruimte verlengt, als bank kan dienen en wordt opgeborgen zodra men de achterklep opent. Net als bij de 4L in zijn tijd zijn alle stoffen 'made in France' en gemaakt door Parijse fabrikanten van luxemeubilair.

Renault SUITE N°4 wordt op vrijdag 22 oktober exclusief onthuld bij Christie's, in samenwerking met Maison&Objet. De tentoonstelling in het stadscentrum van Parijs wordt voortgezet op zaterdag 23 en zondag 24 oktober en is open voor het publiek. Vanaf november wordt de auto tentoongesteld in het Atelier Renault.

Bovendien zal deze conceptcar ook worden tentoongesteld met een scenografie bedacht door Mathieu Lehanneur, die aansluit bij de volgende editie van de beurs Maison&Objet, die plaatsvindt van 21 tot 25 januari 2022 in het tentoonstellingspark van Villepinte.

