Renault bouwt 17 restomod

Deze samenwerkingen tonen het vermogen van Renault om erfgoed, design en innovatie te combineren en bieden een unieke speelruimte voor moderne ontwerpers. Renault heeft nu een beroep gedaan op de creatieve talenten van de Franse ontwerper Ora Ïto, die zijn avant-gardistische visie heeft losgelaten op de Renault 17 om de esthetiek van de sportcoupé opnieuw uit te vinden en een gedurfde en moderne kijk op deze historische auto te creëren.

Ora Ïto over de R17 restomod: "Het herinterpreteren van een iconisch voertuig zoals de Renault 17 was een bijzonder spannende uitdaging. Samen met Renault kon ik mijn artistieke visie vormgeven en een sculptuur creëren in mijn eigen stijl."

Arnaud Belloni, Chief Branding Officer & VP Renault Brand: "De R17 restomod geïnterpreteerd door Ora Ïto sluit perfect aan bij onze aanpak om erfgoed en innovatie te verenigen. De R17 maakte deel uit van de popcultuur en was een icoon van de jaren zeventig met zijn avant-gardistische design en gedurfde persoonlijkheid. Dit project viert het originele, iconische ontwerp van Renault en geeft het een eigentijdse draai met nieuwe kenmerken, waardoor een ervaring ontstaat die generaties overstijgt. Bij Renault zijn we trots op de samenwerking met getalenteerde ontwerpers zoals Ora Ïto om onze iconische modellen opnieuw uit te vinden, terwijl we trouw blijven aan de geest van het merk."

De Renault 17 die in 1971 werd geïntroduceerd, belichaamde de ideale visie van de jaren zeventig. De sportcoupé met strakke lijnen, die te koop was als vierzits coupé en cabriolet, weerspiegelde perfect de tijdgeest met zijn opvallende uiterlijk en prestaties. De voorwielaangedreven Renault 17 met de motor in de lengterichting werd later ook beschikbaar met brandstofinjectie en bood een scala aan actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen. Met zijn hoekige lijnen en een interieur ontworpen voor veeleisende klanten was de Renault 17 zowel technisch geavanceerd als elegant. Tussen 1971 en 1979 werden er meer dan 92.000 exemplaren geproduceerd.