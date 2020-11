Peugeot prijst e-Boxer

19 november 2020 | Peugeot maakt de prijs van de e-BOXER bekend. De e-BOXER is leverbaar in twee uitvoeringen. De versie met de 37 kWh-batterij en een actieradius van 200 km is er vanaf 57.990 euro. De versie met de 70 kWh-batterij heeft een actieradius van 340 km en is leverbaar vanaf 66.380 euro. Deze prijzen zijn exclusief BTW en BPM. Het batterijpakket wordt geleverd met een (wittelijke) fabieksgarantie van 8 jaar / 160.000 km op 70% van de batterijcapaciteit.

De Peugeot e-BOXER is leverbaar in vier lengte- en drie hoogtevarianten. Daartoe behoren ook plancher- en chassis-cabine-uitvoeringen, die laatste desgewenst met dubbele cabine. De L1- en L2-uitvoeringen van de Gesloten Bestel hebben een batterijcapaciteit van 37 kWh. De langere L3- en L4-uitvoeringen en de L2S Chassis Cabine zijn voorzien van een 70 kWh batterij. De lengte van de e-BOXER varieert van 4,96 tot 6,36 meter, terwijl de hoogte uiteenloopt van 2,25 tot 2,76 meter. De ruimte tussen de wielkasten is 1,42 meter (1,87 meter tussen de zijwanden). Het laadvolume: maximaal 17 m3. Tevens zijn deze afmetingen gelijk aan die van de BOXER met verbrandingsmotor, dus alle praktische eigenschappen blijven behouden bij de elektrisch aangedreven versie. Andere waardevolle eigenschap is de optioneel instelbare luchtvering op de achteras, waarmee de laaddrempel 7 cm hoger of lager kan worden ingesteld. Bovendien biedt de e-BOXER gegarandeerd toegang tot milieuzones.

Naar wens kan de Peugeot e-BOXER rijk worden uitgerust. Denk aan een controlesysteem voor de bandenspanning, passagiers- en zijairbags, een noodremsysteem, centrale portiervergendeling met alarm en een supervergrendelingssysteem dat zelfs de werking van de handgrepen uitschakelt. Ook automatische verlichting en ruitenwissers behoren tot de mogelijkheden. Voor extra gemak en connectiviteit zorgen ConnectNav met spraakcommando's, Apple CarPlay en Android Auto. Verder is de Peugeot e-BOXER voorzien van talrijke assistentiesystemen die zorgen voor meer comfort en veiligheid aan boord, waaronder:

Active Safety Brake

Hill start assist

Lane departure warning

Achteruitrijcamera en parkeersensoren

Intelligent headlight control

Verkeersbordherkenning

Cruise control / speed limiter

Blind spot monitoring system en rear traffic alert wat voertuigen toont die links en rechts naderen binnen een straal van 50 meter

Hill descent control en intelligent traction control

De volledig elektrische aandrijflijn van de Peugeot e-BOXER heeft een traploze transmissie. Dat maakt het rijden niet alleen gemakkelijker en comfortabeler, maar optimaliseert ook de efficiency van de elektromotor en daarmee de actieradius. Ook is een systeem dat energie terugwint aanwezig. Zowel bij het loslaten van het motorpedaal als bij het afremmen met het rempedaal wint de e-BOXER energie terug. De elektromotor levert een vermogen van 90 kW (122 pk) en een maximumkoppel van 260 Nm. De topsnelheid is begrensd tot 110 km/u (3,5 ton) of 90 km/u (4 ton).

Opladen kan met een Wallbox (tot 22 kW) en de meegeleverde type 2-laadkabel (Mennekes). Met 7 kW laadkracht (AC) is de 37 kWh-batterij in 5 uur opgeladen van 20% tot 100% (9 uur voor 70 kWh-accu). Met een 22 kW-lader is de 37 kWh-batterij in 3 uur (20-100%) opgeladen. Bij de 70 kWh-versie duurt dat 6 uur. Snelladen (DC) kan met een laadsnelheid tot 50 kW, waarmee beide batterijversies in één uur tot 80% zijn op te laden.

Bovendien biedt Peugeot diensten gericht op wagenparkbeheer. Bijvoorbeeld Free2Move Connect Fleet om de bedrijfsvloot in real-time online te beheren. Zo wordt het nog makkelijk om de e-BOXER efficiënt te gebruiken en de kosten laag te houden. Free2Move Fleet Sharing maakt het ook extra eenvoudig om autodelen onder medewerkers te organiseren.

De eerste exemplaren arriveren naar verwachting eind dit jaar bij de dealers.

