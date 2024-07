Peugeot Boxer krijgt automaat

De nieuwe AT8 automaat is leverbaar voor de vernieuwde Boxer met de 2.2 BlueHDi 140 en 180 motoren. Deze aandrijflijn voldoet aan de Light Duty (Euro 6e) en Heavy Duty (Euro VIE) emissie-eisen. De Heavy Duty-modellen zijn ontworpen voor zwaardere conversies.

De nieuw ontworpen koppeling optimaliseert het schakelen tussen de acht versnellingen, voor een efficiënt beheer van het motorkoppel. Dat kan oplopen tot 450 Nm met de 2.2 BlueHDi 180 motor. Dat is 80 Nm meer dan bij het vorige model met handgeschakelde transmissie. Een andere innovatie van de AT8 automaat: een snellere reactietijd van de automaat zorgt ervoor dat het start-/stopsysteem soepeler werkt. Tot slot is het laadvermogen van de Boxer toegenomen, tot een maximale toegestane massa van tot vijf ton.

Zowel met de nieuwe AT8 automaat als met handgeschakelde transmissie is de nieuwe Peugeot Boxer leverbaar in diverse uitvoeringen die inspelen op de verschillende behoeften van ondernemers. Met twee wielbases (3,45 m en 4,04 m) zijn de besteluitvoeringen leverbaar in twee lengtes (L2 en L4). In totaal zijn vier carrosserievarianten leverbaar, met een inhoud van 13 tot 17 m3. De Boxer met 4,04 m lange wielbasis is ook leverbaar met enkele of dubbele cabine L3 of als L4-chassis.

De nieuwe Peugeot Boxer heeft een gewijzigd exterieurdesign dat voor een robuuste en hoogwaardige uitstraling zorgt, terwijl ook de aerodynamische efficiëntie is toegenomen. Voorbumper, grille en spiegels zijn nieuw ontworpen.

De Peugeot Boxer is bovendien leverbaar met een breed aanbod comfort- en veiligheidsuitrustingen: elektronische parkeerrem, keyless entry, 10-inch centraal display, draadloze smartphone-oplader, vermoeidheidswaarschuwing voor de bestuurder, een automatisch noodstopsysteem met herkenning van fietsers en voetgangers en meer.