Peugeot 106 bestaat 30 jaar

17 juni 2021 | De Peugeot 106 viert in september 2021 zijn 30-jarig jubileum. Dit betekent dat het model een youngtimer wordt, die in aanmerking komt als verzamelaarsauto.Om drie decennia Peugeot 106 te vieren, wijdt het Peugeot Aventure Museum in Sochaux er tot eind 2021 een tentoonstelling aan. Tijdens het jubileum worden acht modellen tentoongesteld: de '106 Rallye' (Italiaanse versie) uit 1994, de '106 XSI' uit 1992, de '106 Signature' uit 1995, de '106 S16' uit 1997, de 106 'Enfant Terrible' uit 2002, de '106 Electric' uit 1996, de '106 Maxi' uit 1997 en een prototype '106 Cabriolet' uit 1992.De teams van het museum bereiden ook een grote bijeenkomst van Peugeot 106's voor, met de 106 Team Rally Club en de 106 S16 Club. Dit evenement zal plaatsvinden op zaterdag 11 september 2021. Alle Peugeot 106-bezitters zijn welkom.

De Peugeot 106 was de eerste auto van de zesde generatie. Met de nieuwe auto wilde Peugeot het aanbod in het B-segment van de kleine stadsauto's uitbreiden. Dat was destijds goed voor iets meer dan een derde van de Europese registraties en 40% van de registraties in Frankrijk. De introductie van de Peugeot 106 vond plaats op 12 september 1991. De Peugeot 106 was volgens de makers "ontworpen om veelzijdig te zijn. Ontworpen voor de stad en gemaakt voor de buitenweg. Een icoon van elegantie en verleiding, een voorwielaangedreven auto met een dwarsgeplaatste motor, met de knowhow en traditie van Peugeot".

De Peugeot 106 werd eerst als driedeurs geproduceerd en vanaf 1992 als een vijfdeurs. Er werden tot het einde van de verkoop in 2003 bijna 2.800.000 exemplaren geproduceerd. De Peugeot 106 is voornamelijk in Mulhouse gebouwd, maar toen de auto het populairst was, kwamen de fabrieken in Sochaux en Aulnay-sous-bois ook aan boord. De Peugeot 106 is geleverd met 4-cilinder benzinemotoren van het type TU: van 954 tot 1.587 cm3. Er waren ook diesels van 1.360 tot 1.558 cm3.

Van de Peugeot 106 zijn ook bijzondere modelvarianten verschenen, waarvan een aantal in Nederland op de markt is gekomen. Zo'n twintig zijn er van deze Série Limitée's uitgebracht. De meest iconische zijn de 'Roland Garros' en de 'Zenith' die in 1993 verschenen, de '106 Kid' met zijn jeansstoelen uit 1994 en de '106 Cartoon' gepresenteerd door Droopy. Deze was er van 1996 tot 1999. Andere varianten waren de 'Inès de la Fressange' uit 1997 of de 'Enfant Terrible' die in 2000 op de markt werd gebracht.

De auto kwam er ook in sportieve versies met de '106 Rallye' in 1993, de '106 XSI' met 95 pk in 1992 en 105 pk in 1995 en de '106 S16' met 120 pk in 1996. Deze versie had een succesvolle sportcarrière in Peugeot Sport-evenementen en in Groep N-rally's. In 1997 werd de '106 Maxi' onthuld, geïnspireerd op de '306 Maxi'. Deze Maxi werd vanaf 1998 ontwikkeld en bestuurd door Lionel Montagne. In het jaar 2000 werd hij bestuurd door Cédric Robert, die als vijfde eindigde in het Franse rallykampioenschap.

Peugeot was een voorloper op het gebied van elektrisch rijden met de eerste VLV (elektrische stadsauto) die in 1941 werd gepresenteerd. De Peugeot 106 was de tweede en hield tot 2010 het wereldrecord voor de verkoop van elektrische auto's in stand. Van de elektrische versie werden bijna 3.550 stuks verkocht. De verkoop was gericht op zowel particuliere als fleet-klanten.

Ten slotte was de Peugeot 106 ook de steunpilaar van een bijzondere reclamecampagnes die voornamelijk gebaseerd waren op humor, met onder meer de beroemde slogan: "Een heer zal alles doen om de auto van zijn vrouw te lenen".

