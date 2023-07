Studenten bouwen NSU EP4

In 1873 begon NSU in de fabriek in Neckarsulm met het produceren van naaimachines. Toen het bedrijf in handen van de volgende generatie kwam, stapte het merk over op het bouwen van motoren en auto's. Uiteindelijk werd NSU onderdeel van Auto Union, later Audi AG. De NSU Prinz die als donorauto gebruikt werd voor dit project, zag in 1971 het levenslicht in de fabriek in Neckarsulm. De studenten van het traineeprogramma 'Automotive Mechatronica, Carrosseriebouw en Techniek' hebben gebruikgemaakt van componenten van actuele Audi-modellen om de sympathieke oldtimer de toekomst in te brengen.

Waar ooit een tweecilinder 600 cc-benzinemotor zat met een vermogen van 30 pk, is nu een 240 pk (176 kW) sterke elektromotor te vinden. Die is afkomstig van een Audi e-tron uit 2020 en haalt zijn stroom uit een accu van de Audi Q7 TFSI e quattro. De batterijen zijn onder de voorklep verstopt, waar bij de NSU Prinz oorspronkelijk de brandstoftank zat. Via een brede luchtinlaat aan de onderkant van de bumper stroomt er lucht naar binnen, terwijl de warmte aan de achterkant weer ontsnapt via een grote opening. De achterklep kan in halfopen stand worden vastgezet: een knipoog naar de sportieve NSU Prinz 1000 van weleer. Maar waar vroeger de carburateurs zichtbaar waren, toont de EP4 nu trots zijn elektromotor.

De enorme stap vooruit op prestatiegebied vroeg om ingrijpende aanpassingen aan het onderstel en de carrosserie. De aangepaste bodemplaat is afkomstig van een Audi A1, inclusief remmerij en assen. De studenten monteerden er vervolgens een ingrijpend gewijzigde en verbrede carrosserie bovenop. De spatborden kwamen met hulp van een 3D-printer van Audi Design tot leven. Daaronder werden extra brede wielen gemonteerd met speciale banden om de nodige grip te bieden tijdens sportief bochtenwerk en accelereren. De achtervleugel, in Signalgelb, geeft de EP4 een bijzonder sportief uiterlijk. De unieke NSU is in de Audi-kleuren Suzuka Grey en Brilliant Black gespoten en van jubileum-stickers voorzien.