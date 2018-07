Mitsubishi Pajero

Mitsubishi stopt met Pajero

24 juli 2018 | Mitsubishi Motors stopt met de productie van de Pajero voor de Nederlandse markt. De Mitsubishi Pajero is van grote betekenis voor het merk en verantwoordelijk voor tal van mijlpalen, waaronder twaalf Dakar-overwinningen. De Mitsubishi Pajero is sinds de lancering van de eerste generatie in 1982 uitgegroeid tot een icoon in het SUV-segment. Het is een wereldwijd succesnummer met ruim drie miljoen verkochte exemplaren over alle continenten.