Mitsubishi wint twee design awards

23 april 2018 | Twee recente creaties van Mitsubishi zijn door de ontwerpexperts van The Chicago Athenaeum bekroond met de GOOD DESIGN award. Het gaat om de Mitsubishi Eclipse Cross en GT-PHEV Concept. De awards zijn een bewijs van de succesvolle designkoers die Mitsubishi Motors is ingeslagen. Behalve bij de gefacelifte Mitsubishi Outlander (PHEV) is het design ook een belangrijk kenmerk van een reeks veelgeprezen conceptauto's en de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross die sinds december 2017 in de Nederlandse showrooms staat.

De GOOD DESIGN awards zijn de oudste prijzen die uitgereikt worden bij de Global Awards Program for Design Excellence and Design Innovation. De uitreiking wordt georganiseerd door het Chicago Athenaeum Museum for Architectuur and Design. Die is in het leven geroepen om bewustzijn te creëren voor hedendaags design en om producten en industrieleiders te onderscheiden voor het ontwerp en de productie. GOOD DESIGN werd in 1950 in Chicago opgericht door architectuur- en designlegendes Edgar Kaufmann Jr., Eero Saarinen en Charles en Ray Eames.

"Het is een grote eer dat ons werk erkend wordt door zo'n prestigieuze organisatie", zegt Tsunehiro Kunimoto, Chief Vice President bij de Design Division van Mitsubishi Motors. "De Eclipse Cross is het eerste, volledig nieuwe model dat ontworpen is volgens onze Robust & Ingenious-designfilosofie. De GT-PHEV Concept laat zien welke richting het design van onze volgende generatie SUV's opgaat".

De Eclipse Cross combineert een coupé-achtig silhouette met dynamische eigenschappen en typische Mitsubishi-kenmerken ten aanzien van design, technologie en rijgedrag. De voorzijde wordt gekenmerkt door de Dynamic Shield-grille waarbij de verchroomde accenten een visueel beschermschild vormen. Het ontwerp van de achterzijde onderscheidt zich door de welhaast kubistische vormgeving rondom de hooggeplaatste, uitgestrekte achterlichten en de horizontaal verdeelde achterruit.

De MITSUBISHI GT-PHEV Concept, die in 2016 debuteerde op de autoshow van Parijs, is eveneens ontworpen volgens de nieuwste designtaal en voorzien van MMC's geavanceerde en gepatenteerde technologie op het gebied van elektrische aandrijving en vierwielaandrijving. Het algehele ontwerp van de GT-PHEV Concept schept het beeld van een 'ground tourer' die kwaliteiten uitdrukt. "De GT-PHEV is geen productiemodel, maar geeft een duidelijke indicatie van hoe de ontwerptaal van Mitsubishi Motors evolueert tot modellen die je in de nabije toekomst daadwerkelijk kunt kopen", benadrukt Kunimoto. "Ik hoop dat onze 'Robust & Ingenious'-designs ook in de toekomst erkend worden".