Mitsubishi

Mitsubishi verlengt garantie tot 8 jaar

4 september 2023 - Mitsubishi verlengt per direct de garantie op alle nieuwe modellen naar 8 jaar of 160.000 kilometer. De nieuwe garantietermijn van Mitsubishi is opgebouwd uit 5 jaar fabrieksgarantie (standaard) en nog eens 3 jaar aanvullende garantie. Het aanvullende deel wordt van toepassing als de auto vijf jaar oud is geworden of voor die tijd de 100.000 kilometer heeft gepasseerd.