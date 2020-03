Mitsubishi verlengt garantie

9 maart 2020 | Mitsubishi Motors introduceert het 'Mitsubishi Service Commitment' programma (MSC).Behalve het feit dat alle nieuwe Mitsubishi-modellen al sinds 2015 standaard geleverd worden met vijf jaar fabrieksgarantie, geldt nu ook vijf jaar fabrieksgarantie op alle originele accessoires die aangeboden worden door Mitsubishi Motors Europe (MME), zónder kostenstijging.

Verder worden proactief gratis winter- en zomerchecks georganiseerd en profiteert iedere Mitsubishi-rijder van gratis 24/7-mobiliteitsservice in heel Europa, inclusief woonplaatsservice én met vervangend vervoer, zolang de auto in onderhoud is bij een erkend Mitsubishi-dealer.

Eric Wepierre, President & CEO bij MME: "We zijn al sinds het prille begin toegewijd om kwaliteit te leveren aan onze klanten. Dankzij de engineering van Mitsubishi Motors hebben we een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het MSC programma willen we de klantervaring naar een hoger niveau tillen, met unieke voorwaarden waarmee we de band tussen de klant, de dealer en het merk versterken."

