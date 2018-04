Mitsubishi

Mitsubishi test tweeweg lader

3 april 2018 | Mitsubishi Motors, Hitachi Europe Ltd. en energiemaatschappij ENGIE zijn een project gestart waarmee het potentieel van een (semi-)elektrische auto als energieopslag voor een kantoorpand gedemonstreerd wordt. In deze pilot is een zogeheten V2X-lader (vehicle-to-everything) gekoppeld aan het kantoorgebouw van ENGIE in Zaandam.