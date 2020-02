Mitsubishi succesvol bij Good Design Award 2019

24 februari 2020 | Voorafgaand aan het 150-jarig jubileum van de Mitsubishi Group later dit jaar, zijn meerdere ondernemingen binnen het Japanse conglomeraat in de prijzen gevallen bij de Japanse Good Design Award 2019. Te beginnen met de nieuwe Delica D:5, eK Wagon en eK X van Mitsubishi Motors.

De Japanse versie van de Good Design Award is opgericht in 1957 en het enige evaluatie- en aanbevelingssysteem voor design in Japan. Bij de 2019-editie werden 4.772 designs in behandeling genomen. Aangehaald door het Mitsubishi Monitor magazine: "Het idee en de methodologie van een goed ontwerp bieden aanwijzingen voor een betere aanpak van ons leven en werk."

Behalve Mitsubishi Motors vielen ook deze bedrijven binnen de Mitsubishi Group in de prijzen:

Mitsubishi Real Estate Group: Condominium - The Parhouse Azamino 1-chome

Nikon: Camerasysteem zonder spiegel - Nikon Z Mount System

AGC: Glazen antenne - Waveattoch

Mitsubishi Electric: Fotoprinter voor commercieel gebruik - CP-M1E, CP-M1A, CP-M1N

Tokyo Marine Group: Citaatpagina autoverzekering - E-design Insurance

Mitsubishi Fuso Truck and Bus: Touringcar - Aero Queen

