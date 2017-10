Mitsubishi presenteert e-EVOLUTION Concept

25 oktober 2017 | De 45e Tokyo Motor Show vormt voor Mitsubishi Motors Corporation (MMC) het podium voor de wereldpremière van de MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT. De e-EVOLUTION CONCEPT is een technisch vooruitstrevend studiemodel dat de strategische koerswijziging van het merk inluidt. In de nieuwe strategie ligt de focus op de kracht van SUV's en EV's en de mogelijkheid om nieuwe systemen te integreren voor een ongekende 'connected' mobiliteitservaring.

Onder de noemer 'Drive your Ambition' breidt MMC zijn klantenbestand verder uit door de reputatie op het gebied van rijprestaties en baanbrekende SUV's en crossovers te versterken. Als eerste stap voor elektrische auto's voert MMC het ontwikkelingstempo van EV's verder op. Ook wordt de lat hoog gelegd door de introductie van geïntegreerde kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI), connectiviteit en 'in the cloud'-systemen.

'Robust & Ingenious', de designtaal van de Mitsubishi e-EVOLUTION CONCEPT, wordt gekenmerkt door veelzijdigheid. Toekomstige modellen zijn te typeren als oprecht, stoer en functioneel, maar ook als slim, vindingrijk en technologisch geavanceerd.

Het frontdesign is een moderne interpretatie van Mitsubishi's 'Dynamic Shield'-familiegezicht. De zwarte grille is weggewerkt achter glas en een subtiele hint naar de high-performance elektrische aandrijving van het voertuig. Achter glas zijn ook camera's en sensoren weggewerkt, subtiel geaccentueerd met blauwe sierlijnen. Grote luchtinlaten onder de koplampen sturen koellucht naar de elektrische remklauwen. Extra luchtinlaten die in de C-stijl zijn weggewerkt en de lucht perfect begeleiden richting de achterbumper dragen bij aan de uitstekende aerodynamica het studiemodel.

De opvallend vlakke voorruit en korte overhangen geven de MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT een uniek zijaanzicht die voor de komst van elektrische aandrijving ondenkbaar was. De grote bodemvrijheid, korte overhangen, brede schouders en smalle heupen stralen wendbaarheid en souplesse uit. De forse banden op de uiterste hoeken van de auto creëren een krachtige 4WD-uitstraling. De stijlvol vormgegeven dakrails dragen bij aan de avontuurlijke uitstraling.

De grote, hexagonale vorm aan de achterzijde van het studiemodel is geïnspireerd op het design van de reservebandcover van een onvervalste SUV: de legendarische Mitsubishi Pajero, een icoon op het gebied van off-road rijden en een van de meest iconische hoofdstukken in Mitsubishi's rijke verleden.

De cockpit van de MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT laat zien dat de designers de vrijheid hadden om buiten de gebaande paden te treden. Het studiemodel maakt gebruik van drie krachtige elektromotoren. Door de afwezigheid van een grote conventionele verbrandingsmotor onder de motorkap konden de designers een uitzonderlijk ruime cockpit ontwerpen. Het instrumentenpaneel lijkt te 'zweven' voor de bestuurder en adopteert Mitsubishi's typische horizontale styling, met de focus op informatie boven de as met alle besturingselementen daaronder. Het horizontale instrumentenpaneel maakt het eenvoudiger om informatie over het voertuig waar te nemen tijdens het rijden; vorm volgt functie op de weg.

Een groot flatscreen strekt zich uit over de gehele breedte van het dashboard. Het beeldscherm toont de weerssituatie, navigatie-instructies en handige tips. Het scherm wordt geflankeerd door twee kleinere schermen waarop beelden van de voor- en achtercamera's worden weergegeven. Door forse glasoppervlakken ontstaat een nagenoeg 360-graden zicht rond de auto, waardoor de bestuurder en passagiers meer het gevoel hebben in een straaljager dan in een auto te zitten.