Mitsubishi lanceert eigen app

De Mitsubishi Motors app komt in Europa beschikbaar voorafgaand aan de verkoopstart van de geheel nieuwe Outlander PHEV. De app biedt bestuurders wijze controle over een scala aan voertuigfuncties en informatie. Enkele van de belangrijkste functies van de app zijn:

Opladen van PHEV/EV-modellen volgen

Op afstand bedienen en beheren van de airconditioning

Alarmmeldingen en waarschuwingen bij ongeoorloofd openen van een deur

Slimme meldingen wanneer met het voertuig snelheidslimieten worden overschreden of ongeoorloofd wordt gebruikt

De Mitsubishi Motors app maakt gebruik van het Super App-framework om per land gepersonaliseerde diensten te integreren via specifieke apps. Dit vergroot niet alleen het aantal functies, maar maakt ook een integratie mogelijk van lokale behoeften en diensten binnen één app.

Zo kan bijvoorbeeld een online afspraakservice voor onderhoud, indien beschikbaar op een nationale website, direct worden geïntegreerd in de Mitsubishi Motors app. Hierdoor krijgen klanten toegang tot zowel connected car-diensten als meer lokaal gerichte digitale diensten, allemaal binnen één gepersonaliseerde app.

De app is bij de lancering in maart compatibel met de Outlander PHEV en zal daarna worden uitgerold naar alle toekomstige Mitsubishi-modellen die in Europa worden geïntroduceerd. Dat betreft de onlangs aangekondigde Grandis en de volgende volledig elektrische C-SUV. De nieuwe app zal ook beschikbaar komen voor de huidige ASX (modeljaar 2025 of nieuwer), zodat gebruikers later dit jaar kunnen overstappen naar de nieuwe Mitsubishi Motors app.